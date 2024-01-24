"تنسيقية أزواد" تؤكد أن الحرب ضد جيش مالي ستدخل مرحلة جديدة

أكدت تنسيقية الحركات الوطنية الأزوادية، التي تُقاتل ضد الجيش المالي، عن الاستمرار في القتال، وتوسيع جبهاته، رغم خسارتها معقلها في إقليم أزواد شمال البلاد، وهو مدينة كيدال التي استعاد الجيش السيطرة عليها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وحدّد ممثل تنسيقية الحركات الوطنية الأزوادية، سيد بن بيلا الفردي، في تصريح لسكاي نيوز عربية أن الخطوات القادمة للحركات المنطوية في تحالف تقوده باسم "الإطار الاستراتيجي الدائم" (CSP) الذي خاض المعارك ضد الجيش وقوات مجموعة "فاغنر" الروسية المسلحة الخاصة المتعاونة معها.

وكان قد أعلن الجيش في 14 نوفمبر، سيطرته على المدينة التي دارت فيها وحولها معارك ضارية بينه وبين تحالف من الحركات الأزوادية الساعية للانفصال بالإقليم أو الحصول على الحكم الذاتي.

وقال بن بيلا الفردي إن "الإطار الاستراتيجي" يخطّط الآن لمرحلة جديدة وأسلوب مختلف عمّا سبق لمواجهة الروس والتحالف الإقليمي الجديد، مالي وبوركينا فاسو والنيجر وأضاف أنه ستكون هناك مواجهات معهم على سائر التراب الأزوادي .

الحركات الأزوادية لن تتراجع حتى السيطرة على كامل حدود إقليم أزواد.

وسبق الحركات الأزوادية، التي تتكوّن من الطوارق في معظمها بجانب عرب، والمنطوية تحت الإطار الاستراتيجي الدائم، توقيع اتفاقٍ للسلام مع الحكومة عام 2015 بوساطة جزائرية، بعد حرب بين هذه الحركات والجيش بدأت عام 2012، سعت خلالها للانفصال بأزواد.