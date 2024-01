الخارجية الجزائرية تعبر عن أسفها العميق بعد إنهاء مالي اتفاق السلام ، المنبثق عن عملية الجزائر

قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، اليوم الجمعة، إن "الجزائر تعبر عن أسفها وقلقها بعدما أنهت السلطات في مالي اتفاقا مبرما في 2015 يدعو إلى السلام والتصالح داخل البلاد" المنبث عن وساطة الجزائر، وتباع البيان"الجزائر تحيط علما بهذا القرار، الذي تود الإشارة إلى خطورته بالنسبة لمالي نفسها، وللمنطقة برمتها التي تتطلع إلى السلام والأمن. وللمجتمع الدولي برمته الذي وضع كل ثقله ووسائله المتعددة لمساعدة مالي على العودة إلى الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية"

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .