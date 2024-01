رئيس إقليم أرض الصومال: الاتفاق مع إثيوبيا سيسمح لها ببناء قاعدة بحرية

أكد رئيس إقليم أرض الصومال "صوماليلاند"، أن حكومته ستمضي قدماً في اتفاق تم توقيعه في وقت سابق من هذا الشهر مع إثيوبيا الحبيسة (غير الساحلية) لمنحها إمكانية الوصول إلى البحر عن طريق ساحل الإقليم، فيما أدانت منظمات إقليمية ودولية وكذلك دول غربية الاتفاق، قائلةً إنه يتعارض مع وحدة أراضي الصومال ويتسبب في توترات يمكن أن تهدد الاستقرار.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .