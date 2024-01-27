تقارير إعلامية تؤكد أن طرابلس تستعد لاستقبال ولي عهد ليبيا

بعد سنوات قضاها في المنفى، راج الحديث عن إعادة وريت عرش المملكة الليبية وولي العهد الليبي السابق، الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي إلى الواجهة وبقوة خلال الأيام الماضية، حيث تستعد طرابلس لاستقبال ولي العهد في فبراير/ شباط المقبل، تزامناً مع ذكرى الثورة الليبية في إشارة إلى عودة قوية للنظام الملكي الليبي أو لرواده.

وبحسب مصادر فرنسية فقد عودة نجل ولي العهد إبان النظام الملكي في ليبيا، محمد الحسن الرضا السنوسي، بمبادرة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى ليبيا في 9 شباط/ فبراير.

ويرى متابعون للشأن الليبي أن الدبيبة يسعى من وراء تشجيع السنوسي على العودة للحفاظ على موقعه، حسبما نقلت الإذاعة الفرنسية الرسمية عن مصادر لم تسمها.

وأشارت الإذاعة إلى تعليمات صدرت عن الدبيبة بإخلاء قصر ولي العهد سابقاً الواقع بطريق الشط، على مقربة من قاعدة بوستة البحرية، في طرابلس ليتخذ منه السنوسي مقراً لإقامته.

وكشفت مصادر متطابقة، فإن الدبيبة تصرف بناء على اقتراح أردني حتى يتمكن من الاحتفاظ بمقعده كرئيس للحكومة.

ووفق تعليق الإذاعة، سيضرب الدبيبة عصفورين بحجر واحد، ليقطع الطريق إلى الانتخابات الرئاسية في ليبيا أمام اثنين من المتنافسين الرئيسيين في الوقت نفسه، وهما المشير خليفة حفتر، ونجل العقيد القذافي سيف الإسلام.

ويعتقد محمد الحسن الرضا السنوسي أنه قادر على إعادة توحيد الليبيين من خلال العودة إلى دستور 1951، إذ ستصبح بعودته ليبيا مرة أخرى مملكة موحدة مكونة من ثلاثة أقاليم تستفيد من الحكم الذاتي.