في الذكرى 20 لإنطلاقه: المغرب يحضتن بالصحراء اجتماع التخطيط الرئيسي لتمرين "الأسد الإفريقي 2024" بمشاركة القوات الأمريكية وعشر دول

سيحتضن المغرب في مناطق أكادير، وطانطان، والمحبس، وطاطا، والقنيطرة، وبن جرير وتيفنيت، من 20 إلى 31 مايو/ايارالوشيك، مناورات الأسد الافريقي 2024 يهدف إلى تطوير قابلية العمل المشترك التقني والإجرائي بين القوات المسلحة الملكية المغربية وقوات البلدان المشاركة، وكذا التدريب على التخطيط وقيادة العمليات.

وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، في بيان، ان مدينة أكادير تحتضن من أمس الإثنين وإلى غاية 2 فبراير/شباط الوشيك، اجتماعا بمشاركة القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الأمريكية، ونحو عشرة بلدان شريكة لأشغال التخطيط للدورة العشرين لتمرين "الأسد الإفريقي2024".

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وذكر البيان بأن منوارات"الأسد الإفريقي 2024"، الذي يعد أكبر تمرين متعدد الجنسيات في القارة الإفريقية "يهدف تعزيز السلام والأمن بالمنطقة، سيحتفي هذه السنة بالذكرى العشرين لإطلاقه، وهو ما يعكس متانة واستدامة العلاقات التي تربط القوات المسلحة الملكية بنظيرتها الأمريكية".

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واشار البيان إلى أن "هذا الاجتماع يمكن القائمين على التخطيط من تحديد طرق تنفيذ الأنشطة المختلفة لتمرين ’الأسد الإفريقي 2024’: مؤكدا على أن "هذه الأنشطة تضم تكوينات تهم العديد من المجالات العملياتية، وتمرينا للتخطيط موجه لأطر القيادة العليا، ومناورات مسلحة متعددة ومشتركة، وأنشطة مدنية-عسكرية، إلى جانب تمارين إزالة التلوث (النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيميائي)"