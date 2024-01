في الذكرى 20 لإنطلاقه: المغرب يحضتن بالصحراء اجتماع التخطيط الرئيسي لتمرين "الأسد الإفريقي 2024" بمشاركة القوات الأمريكية وعشر دول

سيحتضن المغرب في مناطق أكادير، وطانطان، والمحبس، وطاطا، والقنيطرة، وبن جرير وتيفنيت، من 20 إلى 31 مايو/ايارالوشيك، مناورات الأسد الافريقي 2024 يهدف إلى تطوير قابلية العمل المشترك التقني والإجرائي بين القوات المسلحة الملكية المغربية وقوات البلدان المشاركة، وكذا التدريب على التخطيط وقيادة العمليات.

وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، في بيان، ان مدينة أكادير تحتضن من أمس الإثنين وإلى غاية 2 فبراير/شباط الوشيك، اجتماعا بمشاركة القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الأمريكية، ونحو عشرة بلدان شريكة لأشغال التخطيط للدورة العشرين لتمرين "الأسد الإفريقي2024".