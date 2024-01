الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا:" نفوز كجنوب أفريقيا على المغرب مستعمر الصحراء الغربية"

بعد فوز منتخب جنوب افريقيا على المنتخب المغربي في ثمن نهاية كأس أمم افريقيا بهدقين لصفر، تعمد الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا، فيكيل مبالولا، أن يقحم نزاع الصحراء في مباراة لكرة القدم، ضاربا بذلك الروح الرياضية ومقحما السياسة في الموضوع، مغردا على حسابه في منصة"إكس":" نفوز كجنوب أفريقيا على المغرب مستعمر الصحراء الغربية" وأنهى تدوينته قائلا "الصحراء الغربية حرة".

