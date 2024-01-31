الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا:" نفوز كجنوب أفريقيا على المغرب مستعمر الصحراء الغربية"

بعد فوز منتخب جنوب افريقيا على المنتخب المغربي في ثمن نهاية كأس أمم افريقيا بهدقين لصفر، تعمد الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا، فيكيل مبالولا، أن يقحم نزاع الصحراء في مباراة لكرة القدم، ضاربا بذلك الروح الرياضية ومقحما السياسة في الموضوع، مغردا على حسابه في منصة"إكس":" نفوز كجنوب أفريقيا على المغرب مستعمر الصحراء الغربية" وأنهى تدوينته قائلا "الصحراء الغربية حرة".

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وتعد جنوب إفريقيا تحت قيادة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، من بين أهم داعمي جبهة البوليساريو في العالم، إذ تعمل على تسخير دبلوماسيتها للدفاع عن جبهة البوليساريو في المحالف الدولية.

(AP Photo/Sunday Alamba)

وبالأمس قضى منتخب جنوب أفريقيا على آخر أمل للمنتخبات العربية في التتويج بكأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار، بعدما فجر مفاجأة مدوية بفوزه 2 - صفر على منتخب المغرب، صاحب المركز الرابع بكأس العالم الأخيرة في قطر 2022، وذلك في دور الـ 16 للبطولة القارية.

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يأتي ذلك بعد خروج المنتخبين التونسي والجزائري مبكرا من مرحلة المجموعات في البطولة، والذي أعقبه الوداع الحزين لمنتخبي مصر وموريتانيا من دور الـ16، كانت الآمال العربية للفوز بكأس أمم أفريقيا معقودة على منتخب المغرب، الذي كان يحلم بحمل كأس البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق أن حصل عليها في نسخة عام 1976 على الأراضي الإثيوبية.