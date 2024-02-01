هل تسير بريطانيا على خطى إسبانيا للإعتراف بمغربية الصحراء، وبمصداقية مقترح الحكم الذاتي؟

هل تسير بريطانيا على خطى إسبانيا للإعتراف بمغربية الصحراء، والانضمام إلى البلدان الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه"؟، بعد أن طالبت أصوات برلمانية بريطانية الحكومة بضرورة اتخاذ هذه الخطوة في أقرب الآجال، تعزيزا للعلاقات بين المملكتين في شقها السياسي وأيضا التجاري باعتبار الرباط باتت "حليفا هاما"

ولا يُتوقع أن تواصل لندن تشبّثها بما تعتبره موقف الحياد ملف الصحراء المغربية، خصوصا مع بروز بوادر التغيير مع تصاعد أصوات مؤيدة لهذا الخيار في أروقة الحكومة للسير على منوال أبرز البلدان الأوروبية والأفريقية التي دعمت مبادرة الحكم الذاتي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن أبرز المؤشرات التي تدعم احتمالية إعلان بريطانيا الوشيك لدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، أو الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، هو قرار محكمة الاستئناف بلندن الذي أصدرته في مايو/ايار من عام 2022 والقاضي برفض طلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للبوليساريو من أجل إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول من عام 2020

ومن أحدث المؤشرات المعبر عنها، الدعوة التي وجهها البرلماني عن الحزب المحافظ البريطاني، دانييل كواكزينسكي، أمس الثلاثاء بالرباط، لحكومة المملكة المتحدة من أجل الاعتراف بمغربية الصحراء، موردا في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها وفد من البرلمانيين البريطانيين مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، "طرحت أسئلة داخل برلماننا (...) لنعرف متى سنعترف بالصحراء المغربي باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المملكة المغربية".

وليست هذه المرة الأولى التي يدعو فيها برلماني بريطاني إلى الاعتراف الكامل بمغربية الصحراء، حيث دعا عضو مجلس اللوردات البريطاني، دانيال هانان، السبت الماضي، إلى الاعتراف بـ"سيادة المغرب الكاملة" على صحرائه وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكتين.

من جهته، وجه النائب البريطاني، ليام فوكس، يوم 7 يناير/كانون الثاني المنصرم، رسالة إلى وزير الشؤون الخارجية، ديفيد كامرون، أكد فيها على ضرورة اتخاذ "موقف أكثر فاعلية ودعما من قبل المملكة المتحدة" بشأن مغربية الصحراء، بوصفه " أساسي ليس فقط للعلاقات الدبلوماسية، بل أيضا من أجل السلام والتعاون الدولي".وأضاف أنه بـ" اعتماد هذا الموقف فإن المملكة المتحدة ستسير على منوال أقرب حلفائها مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا الذين يدعمون، جميعهم مبادرة الحكم الذاتي".

ومنذ توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين الرباط ولندن عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تواصل العلاقات بين البلدين زخمها المتواصل حيث تراهن بريطانيا على المغرب في تعويض المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والحصول على حاجياتها وهو ما تحقق بالفعل من خلال رفع المبادلات التجارية خصوصا من وارداتها من الخضراوات والفواكه المغربية.

وكانت بريطانيا قد ابدت رغبتها في الاستثمار بالأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث أعلنت شركة "أوبلين" البريطانية عزمها على الاستثمار في مشروع لإنتاج الهيدروجين بمدينة الداخلة، الكائنة في أقاليم الصحراء المغربية.

واعتبر ليام فوكس أن "التقدم المحرز في مجال البنيات الأساسية؛ المرافق الاجتماعية والنمو الاقتصادي، يشهد على التزام المغرب من أجل ازدهار المنطقة، وخصوصا الصحراء" لافتا إلى أن "أهمية التوصل إلى حل مستقر وبناء لقضية الصحراء، وهو ما تسعى إلى تقديمه المبادرة المغربية للحكم الذاتي".

ولفت ليام فوكس إلى أن “المملكة المتحدة ستسير على منوال أقرب حلفائها مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا، والذين يدعمون، جميعهم، مبادرة الحكم الذاتي”، وأفاد عضو مجلس العموم بأن "خلال زياراته للمغرب، لمست عن كثب الجهود الهائلة للتنمية والإمكانيات التي تزخر بها البلاد".