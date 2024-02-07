هل أخطأ دي ميستورا في حق المغرب بعد زيارته لجنوب إفريقيا لمناقشة قضية الصحراء؟

أثارت زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستافان دي ميستورا إلى جنوب إفريقيا لمناقشة قضية الصحراء، العديد من النقاشات والأسئلة حول هذه الخطوة على اعتبار أن جنوب إفريقيا ليست طرفا في الصراع، وموقفها مدعم لجبهة البوليساريو والجزائر.

هل كان من المفروض على المبعوث الأممي أن يتجنب القيام بهذه الخطوة تفاديا لأي فشل لمساعيه، أو استغلال لتلك المساعي من أطراف أخرى لأجندتها الخاصة؟، ولماذا بادر إلى هذه الخطوة التي اعتبرها مراقبون، أنها لا تتماشى مع المهمة المنوطة بستافان دي ميستورا؟.

من جهته اعرب المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال حواره مع وكالة الأنباء المغربية الرسمي "ماب"، عن اعتراضه القاطع على هذه الزيارة، وقائلا"رفضنا لأي تفاعل مع بريتوريا بشأن قضية الصحراء المغربية، بسبب مواقف جنوب إفريقيا التي تعترف بالكيان الوهمي ويدعم البوليساريو سياسيا ودبلوماسيا وإعلاميا وعسكريا".

وأشار هلال إلأى أن المغرب فام "بتذكير المبعوث الشخصي بأسس مهمته، المتمثلة في رسالة تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تنص على أنه سيتعين عليه العمل حصرا مع الأطراف الأربعة المعنية بالعملية السياسية، وفي إطار قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، ومن بينها القرار 2703 بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، هذه القرارات لا تشير البتة إلى جنوب إفريقيا، فبالأحرى أي دور أو مساهمة مزعومة لهذا البلد في العملية السياسية".

وفي السياق شدد وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، في تعليق له على زيارة ستيفان ديمستورا لجنوب إفريقيا، على أنه "لا ينبغي أن نعطي لهذا البلد أكثر من حجمه، جنوب إفريقيا منذ 20 عاما أخذت موقفا سلبيا، ماذا وقع منذ 2004 إلى الآن، 27 دولة سحبت الاعتراف، رغم تحركات جنوب إفريقيا".

وأكد ناصر بوريطة على أن "نصف أعضاء مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (ساداك) سحبت الاعتراف منذ اعتراف جنوب إفريقيا، والثلث عنده قنصلية في الداخلة أو العيون، هذه هي جنوب إفريقيا"، (بريتوريا عضو في ساداك)

وتابع بوريطة "الممثل الشخصي يذهب إلى المريخ أو إلى... نفس التعامل، جنوب إفريقيا ليس لها الأهلية أو القدرة على التأثير، لو كانت تستطيع التأثير لأثرت منذ 2004، ولأثرت في محيطها...، كانت على الأقل ثلاث مرات عضوا غير دائم داخل مجلس الأمن منذ اعترافها بالكيان الوهمي، ولم تستطع توقيف أي قرار من قرارات مجلس الأمن وكلها قرارات ذهبت في اتجاه دعم مبادرة الحكم الذاتي، وتحديد أطراف النزاع، وتأكيد الموائد المستديرة، لو كانت لجنوب إفريقيا القدرة لمنعت القرارات عندما كانت عضوا غير دائم".