الجزائر: "الجيش يعتقل إرهابيا و7 عناصر دعم لجماعات متطرفة" خلال عمليات متفرقة بمنطقة تمنراست جنوب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر في بيان، مساء اليوم الأربعاء، أن "الجيش اعتقل إرهابيا(ولد بوقصيب مختار كان ينشط ضمن جماعات إرهابية بالخارج) و7 عناصر دعم لجماعات متطرفة خلال عمليات متفرقة، بمنطقة تمنراست جنوب الجزائر، وتوقيف 55 تاجر مخدرات وضبط 610 كيلوغرامات من المخدرات على الحدود مع المغرب، إلى جانب ضبط 1.86 كيلوغرام من مخدر الهيروين و184827 قرصاً مهلوساً"

واشار بيان وزارة الدفاع إلى أنه "تم توقيف 268 مهرباً جنوب البلاد، مع التحفظ على مسدسين رشاشين من نوع (كلاشنيكوف)، و22 بندقية صيد، وثلاثة مسدسات آلية، و19 قنطاراً من خام الذهب والحجارة، إضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".

وأكد البيان على أن "حراس السواحل تمكنوا من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ148 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 352 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة"

وقال البيان إن"وحدات للجيش نفذت العديد من العمليات خلال الأسبوع المنصرم، أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية، واليقظة والاستعداد الدائمين للقوات المسلحة في كامل التراب الوطني".