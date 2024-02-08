الجزائر: مصرع طاقم الحوامة العسكرية القتالية تابعة لقيادة القوات الجوية بضواحي مطار المنيعة بالناحية العسكرية الرابعة

ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، مصرع ثلاثة أفراد من طاقم المروحية العسكرية القتالية من نوع (171-MI) التابعة لقيادة القوات الجوية بضواحي مطار المنيعة بالناحية العسكرية الرابعة.

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فيما أمر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السعيد شنقريحة، اليوم الخميس، بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات حادث سقوط المروحية العسكرية بالمنيعة.

وبحسب بيان وزارة الدفاع، فإن الحوامة العسكرية كانت تقوم بطلعة تدريبية ليلية مبرمجة، مما أسفر عن مصرع طاقمها المتكون من ثلاثة أفراد.