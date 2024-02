الجزائر: مصرع طاقم الحوامة العسكرية القتالية تابعة لقيادة القوات الجوية بضواحي مطار المنيعة بالناحية العسكرية الرابعة

ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، مصرع ثلاثة أفراد من طاقم المروحية العسكرية القتالية من نوع (171-MI) التابعة لقيادة القوات الجوية بضواحي مطار المنيعة بالناحية العسكرية الرابعة.

