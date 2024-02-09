تقرير: طائرات مسيرة مغربية تستهدف تجمعا من 6 أشخاص بمنطقة "المك" اقتحموا الجدار العازل في الصحراء

استهدفت طائرات مسيرة تابعة للجيش المغربي، صباح اليوم الجمعة، تجمعا من 6 أشخاص اقتحموا المنطقة العازلة في الصحراء بمنطقة "المك" عبر الحدود الموريتانية، اسفرت العملية عن مقتل 4 منهم على الفور، في حين فر اثنان أحدهما على الأقل مُصاب. بحسب تقارير محلية.

فيما قالت جبهة البوليساريو إن "الأمر يتعلق بمنقبين عن الذهب يحملون الجنسيتين المالية والموريتانية"ونفت انتماء المُستهدفين إلى صفوفها، وقالت إنهم كان "داخل خيمة" قبل أن تعود وتؤكد أنهم كانوا على متن "سيارة موريتانية"، مبرزة أن "4 منهم قتلوا بالفعل" بحسب ما أورده موقع "الصحراوي" التابع للبوليساريو.

وقال المصدر نفسه أن "التجمع كان يتكون من 6 أشخاص، 4 يحملون الجنسية المالية واثنان يحملان الجنسية الموريتانية، تعرضوا لقصف بطائرة مغربية بمنطقة ’اكليبات الفولة’ نجا منهم شخص واحد اسمه محمد ولد عاشور، وهو موريتاني، أما الشخص المصاب الذي لا زال على قيد الحياة فقد جرى نقله إلى مدينة الزويرات حيث أُخضع لعملية جراحية".

وكان وزير البترول والطاقة والمعادن الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد اشروقه، قد اعترف في يناير/كانون الثاني المنصرم،بمقتل "4 مواطنين موريتانيين داخل أراضي الصحراء المغربية، مبرزا أن الأمر يتعلق بمُنقبين عن الذهب تجاوزوا حدود موريتانيا"، محذرا باقي المنقبين "من مغبة تكرار مثل هذا الأمر".

وأضاف ولد اشروقة أن "الحكومة قامت بحملات تحسيسية سواء على مستوى شركات التنقيب، أو على مستوى الإدارات الجهوية، وعلى مستوى الولاة، تشدد على أن المواطنين الموريتانيين الذين يمتهنون التعدين أن يقوموا بالتنقيب داخل الأراضي الموريتانية".