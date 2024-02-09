تقرير: طائرات مسيرة مغربية تستهدف تجمعا من 6 أشخاص بمنطقة "المك" اقتحموا الجدار العازل في الصحراء

قالت البوليساريو إن"الأمر يتعلق بمنقبين عن الذهب يحملون الجنسيتين المالية والموريتانية"ونفت انتماء المُستهدفين إلى صفوفها، وقالت إنهم كان "داخل خيمة" قبل أن تؤكد أنهم كانوا على متن "سيارة موريتانية"

i24NEWS
دقيقة 1
تقوم طائرة مقاتلة مغربية من طراز F16 بمناورة كجزء من مناورة الأسد الأفريقي العسكرية، في طانطان، جنوب أغادير، المغرب، الجمعة 18 يونيو 2021
تقوم طائرة مقاتلة مغربية من طراز F16 بمناورة كجزء من مناورة الأسد الأفريقي العسكرية، في طانطان، جنوب أغادير، المغرب، الجمعة 18 يونيو 2021(AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

استهدفت طائرات مسيرة تابعة للجيش المغربي، صباح اليوم الجمعة، تجمعا من 6 أشخاص اقتحموا المنطقة العازلة في الصحراء بمنطقة "المك" عبر الحدود الموريتانية، اسفرت العملية عن مقتل 4 منهم على الفور، في حين فر اثنان أحدهما على الأقل مُصاب. بحسب تقارير محلية.

Video poster

 فيما قالت جبهة البوليساريو إن "الأمر يتعلق بمنقبين عن الذهب يحملون الجنسيتين المالية والموريتانية"ونفت انتماء المُستهدفين إلى صفوفها، وقالت إنهم كان "داخل خيمة" قبل أن تعود وتؤكد أنهم كانوا على متن "سيارة موريتانية"، مبرزة أن "4 منهم قتلوا بالفعل" بحسب ما أورده موقع "الصحراوي" التابع للبوليساريو.

Video poster

وقال المصدر نفسه أن "التجمع كان يتكون من 6 أشخاص، 4 يحملون الجنسية المالية واثنان يحملان الجنسية الموريتانية، تعرضوا لقصف بطائرة مغربية بمنطقة ’اكليبات الفولة’ نجا منهم شخص واحد اسمه محمد ولد عاشور، وهو موريتاني، أما الشخص المصاب الذي لا زال على قيد الحياة فقد جرى نقله إلى مدينة الزويرات حيث أُخضع لعملية جراحية".

Video poster

وكان وزير البترول والطاقة والمعادن الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد اشروقه، قد اعترف في يناير/كانون الثاني المنصرم،بمقتل "4 مواطنين موريتانيين داخل أراضي الصحراء المغربية، مبرزا أن الأمر يتعلق بمُنقبين عن الذهب تجاوزوا حدود موريتانيا"، محذرا باقي المنقبين "من مغبة تكرار مثل هذا الأمر".

وأضاف ولد اشروقة أن "الحكومة قامت بحملات تحسيسية سواء على مستوى شركات التنقيب، أو على مستوى الإدارات الجهوية، وعلى مستوى الولاة، تشدد على أن المواطنين الموريتانيين الذين يمتهنون التعدين أن يقوموا بالتنقيب داخل الأراضي الموريتانية".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق