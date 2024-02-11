الصومال: مقتل 3 جنود إماراتيين وضابط بحريني بهجوم مسلح

كشفت وزارة الدفاع الإماراتية، أمس السبت، عن مقتل 3 جنود إماراتيين وضابط بحريني، وإصابة اثنين آخرين، بعد تعرضهم لـ "عمل عدائي" في الصومال.

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وقالت الوزارة إن مقتلهم جاء "أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال، في إطار التعاون العسكري بين البلدين".

فيما ذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصدر عسكري صومالي، أن منفذ الهجوم هو أحد الجنود المتدربين في تنظيم "القاعدة" المتطرف.

وأضافت الوزارة في حسابها على منصة "X" التواصلية: "تعلن وزارة الدفاع عن استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة 2 آخرين، إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة".

وأشارت الوزارة إلى أن الواقعة حصلت "أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين".