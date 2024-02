الصومال: مقتل 3 جنود إماراتيين وضابط بحريني بهجوم مسلح

كشفت وزارة الدفاع الإماراتية، أمس السبت، عن مقتل 3 جنود إماراتيين وضابط بحريني، وإصابة اثنين آخرين، بعد تعرضهم لـ "عمل عدائي" في الصومال.

