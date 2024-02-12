رئيس جنوب أفريقيا: "لسنا أحرارًا تمامًا حتى يتحرر الفلسطينيون"

قال رامافوزا في حشد حول "كرة القدم من أجل الإنسانية" في كيب تاون : "إننا نسير على خطى نيلسون مانديلا الذي قال لنا وعلمنا أن حريتنا لن تكتمل حتى تتحقق حرية الفلسطينيين أيضا"

i24NEWS
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رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا يلقي خطاب حالة الأمة لعام 2024 في كيب تاون، جنوب أفريقيا، الخميس، 8 فبراير، 2024.
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا يلقي خطاب حالة الأمة لعام 2024 في كيب تاون، جنوب أفريقيا، الخميس، 8 فبراير، 2024.Esa Alexander/pool photo via AP

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إن غالبية شعب بلاده، وكذلك الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، يدعمون نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية، وذلك خلال مباراة "كرة القدم من أجل الإنسانية" بين الفريق الفلسطيني والفريق الجنوب إفريقي في كيب تاون الأحد، وفق النشر في الأناضول.

وأضاف رامافوزا: "إننا نسير على خطى نيلسون مانديلا الذي قال لنا وعلمنا أن حريتنا لن تكتمل حتى تتحقق حرية الفلسطينيين أيضا". 

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وقال رامافوزا وسط هتافات عالية من المشجعين في ملعب أثلون: "لذلك نحن أيضًا لسنا أحرارًا تمامًا حتى يتحرر الفلسطينيون... سنقف إلى جانبهم وسنناضل معهم (و) ولهذا السبب ذهبنا إلى محكمة العدل الدولية".

لعب الفريق الفلسطيني ضد أصحاب الأرض وخسر بهدف وحيد لصالح البلد المضيف. ومن المقرر أن تقام المباراة التضامنية القادمة، والتي تحمل عنوان "كأس الحرية"، في نفس المكان يوم 18 شباط/فبراير.

رفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بهدف إصدار أوامر احترازية لوقف الحرب في غزة وسط اتهامات لإسرائيل بالفشل في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. وأمرت المحكمة الحكومة الإسرائيلية بالقيام بكل ما يلزم لوقف أعمال الإبادة الجماعية واتخاذ خطوات لضمان حصول المدنيين في غزة على المساعدات الإنسانية.

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