هل ملف الصحراء كان وراء إلغاء الجزائر لزيارة وزير الخارجية الإسباني للبلاد؟

على نحو مفجائي، أعلنت إسبانيا أن وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس لن يحل بالجزائر في إطار الزيارة التي كانت مقررة، اليوم الإثنين، بدعوة من نظيره الجزائري أحمد عطاف، وأرجعت ذلك بحسب وسائل إعلام إسبانية نقلا عن مصادر دبلوماسية إلى أسباب “متعلقة بأجندة جزائرية”.

وكانت تهدف زيارة ألباريس إلى الجزائر"طي صفحة الخلافات بين مدريد و الجزائر وإعادة الدفء للعلاقات الثنائية التي عرفت أزمة غير مسبوقة بسبب تنكر مدريد لدورها التاريخي في ملف الصحراء وتغير موقفها من هذه القضية، وهذا ما أدى إلى اتخاذ الجزائر لقرار استدعاء سفيرها من مدريد للتشاور في مارس/آذار من عام 2022 وإلغاء اتفاقية حسن الجوار بين البلدين"

واشارت مصادر مطلعة لموقع"الشروق أونلاين" الإخباري الجزائري بأن "زيارة وزير الخارجية ألباريس كانت، إلى غاية، أمس الأحد، طور التحضير وبما أن هذه العملية التحضيرية لم تسفر على نتائج حاسمة لم يتسن برمجة الزيارة في التاريخ الذي توخاه الطرفان"، مشيرة إلى أنه وفدا رسميا إسبانيا كان قد تنقل من مدريد إلى الجزائر خصيصا لوضع آخر لمسات المسار التحضيري لزيارة وزير الخارجية الإسباني"

وبخصوص عدم إعلان الجزائر عن الزيارة، أضاف ذات المصدر، أن "الجزائر امتنعت عن الإعلان الرسمي لزيارة رئيس الدبلوماسية الإسبانية إلى الجزائر، كون التحضير للزيارة كان لا يزال قيد الإعداد"

و