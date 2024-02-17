سفير فرنسا لدى المغرب:"سيكون من الوهم إمكانية بناء مستقبل مشترك مع المغرب دون توضيح موقف فرنسا من قضية الصحراء"

قال السفير الفرنسي لدى الرباط كريستوف لوكورتييه، في لقاء بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق بالدار البيضاء، إنه “سيكون من الوهم وعدم الاحترام الاعتقاد بإمكانية بناء مستقبل مشترك مع المغرب دون توضيح موقف فرنسا من قضية الصحراء”.

ولفت كريستوف لوكورتييه قائلا:“لا أعتقد أننا سنبني ما آمل أن نكون قادرين على بنائه، لبنة تلو الأخرى، من أجل طمأنينة بلدينا وبعض الجيران الآخرين، دون توضيح هذا الموضوع، من العلم أن الجميع في باريس يعرف ويدرك الطابع الأساسي للمملكة، أمس واليوم وغدا”.

وأشار السفير إلى أنه“كيف يمكننا أن ندعي أن لدينا هذه الطموحات دون الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات الرئيسية للمملكة بشأن هذه القضية؟”، قبل أن يعود ويجيب بأن بلاده “واعية بأهمية هذا الموضوع بالنسبة للمغرب، كما تدرك التطور الذي يشهده العالم”.

وفي السياق قالت مصادر سياسية لـموقع"الصحيفة" الإخباري المغربي إن "أي زيارة لمسؤول فرنسي إلى المغرب، بما في ذلك الزيارة التي يرغب في القيام بها إلى الرباط وزير الخارجية ستيفان سيجورني، ستُناقش أولا إصدار موقف جديد صريح وواضح بخصوص قضية الصحراء، لن يكون أقل من إعلان دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره الأكثر واقعية وجدية ومصداقية، صادر على لسان الرئيس إيمانويل ماكرون".

وأفادت المصادر أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها لوكورتيي عن ملف الصحراء، ففي نونبر/تشرين الثاني المنصرم قال، في تصريحات لراديو القانة الثانية المغربية، إن بلاده كانت داعما تاريخيا لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء منذ 2007، لكن الآن وجب التقدم إلى الأمام، في إشارة إلى موقف أكثر وضوحا قد يصدر في المستقبل القريب عن باريس.