تقرير: فشل في إقناع مدريد بالتراجع عن الموقف الداعم للمغرب في قضية الصحراء، يبعد التقارب بين إسبانيا والجزائر

سبق لـ I24NEWS أن اشارت إلى أن إلغاء زيارة وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس إلى الجزائر، الاثنين المنصرم، في اللحظات الأخيرة، يرجع بالأساس إلى فشل الجزائر في إقناعه إعلان موقف صريح مخالف لموقف مدريد الحالي الذي يدعم سيادة المغرب على الصحراء عبر مقترح الحكم الذاتي، وهذا الموقف أكدته اليوم جريدة "لوموند" الفرنسية في تقرير لها.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصادر جزائرية، أن المسؤولين الجزائريين كان لهم تحفظات بخصوص المواقف التي يُعبر عنها وزير الخارجية الإسباني بشأن قضية الصحراء، بخلاف -حسب المصادر الجزائرية- رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، مما أدى إلى إلغاء الزيارة بعدما رفض ألباريس توضيح الموقف الذي ترغب فيه الجزائر.

وقالت "لوموند"، إن "ألباريس أعلن أن سبب إلغاء الزيارة هو مشاكل في الجدولة من طرف الجزائر"، مشيرة إلى أن "عدم تنفيذ هذه الزيارة، سيعني أن العلاقات بين البلدين ستحافظان على مستوى منخفض من التطبيع، في ظل تمسك مدريد بموقفها الداعم للمغرب في قضية الصحراء".

وكان إلغاء زيارة ألباريس التي كان قد تم الإعلان عنها من طرف الجزائر وإسبانيا قبل موعدها بأيام، قد أثارت العديد من التساؤلات وراء الأسباب الحقيقية، وقد كانت أغلب التكهنات تشير إلى عدم توصل الجزائر وإسبانيا إلى اتفاق واضح بشأن قضية الصحراء، حيث تصر مدريد على دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي في حين تطلب الجزائر منها التراجع عنه.

وكانت الجزائر قد أقدمت منذ مارس/آذار من عام 2022 على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع مدريد، ثم أقدمت في يونيو/حزيران من نفس العام على قطع علاقاتها الاقتصادية مع إسبانيا، كرد فعل على إعلان مدريد دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء.

ويبقى المرجح، وفق العديد من التحليلات السياسية للعلاقات الإسبانية الجزائرية في صحافة شبه الجزيرة الإيبيرية، أن هناك دوافع أخرى أدت بالجزائر إلى التوقف عن تعنتها في الأزمة مع إسبانيا، من بينها، هو أن استمرار الأزمة لا يخدم مصالح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي يدخل شهورا حاسمة في مساره الرئاسي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية هذا العام.

ويسعى تبون استغلال ما تبقى من شهور هذه السنة، قبل دجنبر المقبل، من أجل العمل على الترويج لفترته الرئاسية على أنها كانت فترة ناجحة، وقد أظهر هذه التوجه في خطابه الذي وجهه إلى الشعب الجزائري بمناسبة حلول عام 2024، حيث تحدث عن تحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات التي لازالت محط جدل داخل الجزائر وخارجها وفق ما يرى كثير من المحللين.