العاهل المغربي يستقبل رئيس حكومة إسبانيا والأخير يجدد دعم بلاده لمغربية الصحراء ويبدي اهتمامه بمبادرة ولوج بلدان الساحل إلى الأطلسي

استقبل العاهل المغربي محمد السادس، مساء اليوم الأربعاء بالرباط، رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، بحسب ما افاد به بيان للديوان الملكي، وأكد بيديرو على موقف إسبانيا من المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية ملف الصحراء، وشدد على "اهتمام إسبانيا بالمبادرات الاستراتيجية للبلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكذا أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا – المغرب”.

وتندرج هذه الزيارة في إطار استمرارية الدينامية التي أطلقتها المرحلة الجديدة للعلاقات الثنائية، والتي تم تدشينها منذ اللقاء بين صاحب الجلالة، أعزه الله، ورئيس الحكومة الإسبانية في أبريل نيسان من عام 2022، والذي توج باعتماد البيان المشترك بين البلدين.

وخلال هذا الاستقبال، أكد العاهل المغربي على "الآفاق المتفردة للتعاون المفتوحة أمام البلدين الجارين، والتي يمثل التنظيم المشترك – مع البرتغال – لكأس العالم لكرة القدم 2030 رافعة إضافية لتعزيزها"

حضر هذا الاستقبال عن الجانب الإسباني، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون خوسي مانويل ألباريس، والكاتبة العامة للشؤون الخارجية برئاسة الحكومة الاسبانية إيما باريتشي، وعن الجانب المغربي، مستشار صاحب الجلالة فؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.