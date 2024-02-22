مقتل أحد حراس الرئيس الموريتاني وإصابة آخر بعد تعرض موكبه لحادث لدى عودته من المعبر الحدودي المؤدي إلى مدينة تندوف

تعرض موكب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الخميس، لحادث سير لدى عودته من المعبر الحدودي المؤدي إلى مدينة تندوف الجزائرية ما أدى إلى وفاة أحد حراس الرئيس وإصابة حارس شخصي آخر للرئيس بجراح، وتم نقلهم إلى المستشفى في مدينة تندوف.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعطى رفقة نظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني، اليوم الخميس، بتندوف انطلاقة معبر حدودي بين البلدين وإطلاق أشغال طريق تندوف - الزويرات، ووضع حجر الأساس لمشروع إنجاز المنطقة الحرة للتبادل التجاري بتندوف.

وأكد تبون في تصريح مشترك مع نظيره الموريتاني، أن "السلع والبضائع الموريتانية ستدخل إلى الجزائر من دون ضريبة، وهو الأمر نفسه بالنسبة للمنتجات الجزائرية الموجّه إلى موريتانيا"، ودعا المتعاملين الاقتصاديين الموريتانيين للاستثمار في المنطقة الجديدة للتبادل الحرّ، والاستفادة من الإعفاء الضريبي والجمركي" مشيرا إلى أن طريق تندوف – الزويرات الذي تمّ إطلاق مشروع إنجازه اليوم، “سيمكن من تبادل السلع بطريقة سهلة بين البلدين”. كما وضع الرئيسان حجر الأساس لمشروع إنجاز المنطقة الحرة بتندوف