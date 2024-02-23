بوادر الانفراج الدبلوماسي بين المغرب وفرنسا: هل تعلن باريس دعمها لمغربية الصحراء؟

بدأت تظهر بشكل سريع بوادر الانفراج الدبلوماسي بين المغرب وفرنسا، خاصة بعد زيارة شقيقات العاهل المغربي مريم وأسماء وحسناء لباريس، بناء على الدعوة التي وجهتها السيدة الأولى لقصر الإليزيه، بريجيت ماكرون، تأتي هذه التحركات الإيجابية في سياق ترميم العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس، في ظل مساعي الرئاسة الفرنسية إلى إيجاد منفذ جديد لتطوير العمل الدبلوماسي والاستراتيجي بين البلدين، علما أن هذا التقارب الجديد جاء بعد فشل فرنسا في تسوية وضعيتها المتأزمة مع الجزائر.

حيث قال نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أمس الخميس، أن وزير الخارجية ستيفان سيجورني سيزور المغرب" وتابع "كما أخبرتكم، فإننا نعمل على زيارة في الأيام المقبلة، وسأعود إليكم بعناصر أكثر تحديدًا عندما يتم تحديد موعد لهذه الزيارة بالفعل"، فيما تحدثت بعض المصادر أن الزيارة ستكون الأحد الوشيك.

وتابع "لكن بشكل عام، هناك رغبة واضحة جدًا من الوزير في الاستثمار شخصيًا في العلاقة الفرنسية المغربية والفكرة هي كتابة فصل جديد في هذه العلاقة، وتبني أجندة سياسية جديدة، واستعادة الثقة واستعادة هذه العلاقة. وهي علاقة قديمة، وهي علاقة صداقة، لنعيدها إلى الحركة بديناميكية إيجابية".

في السياق قال الخبير في العلاقات الدولية ورئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية نبيل الأندلوسي، في تصريح لموقع "الايام" الإخباري المغربي،إن “العلاقات المغربية الفرنسية وبعد مرحلة الأزمة التي شابتها والتوتر الدبلوماسي بين البلدين، بدأت معالم العودة التدريجية لهذه العلاقة إلى وضعها الطبيعي، تلوح في الأفق، وإن بشروط وحسابات أخرى لدى كل طرف، وهو ما يظهر من خلال عدة مؤشرات وتصريحات، خاصة بعدما تم إستئناف أو إعادة تعيين سفيرا كل بلد لدى الآخر”.

وأكد الخبير ذاته على أن “الحديث عن زيارة رسمية مرتقبة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى المغرب قبل حلول فصل الصيف المقبل، بعد أزيد من ستة أعوام على آخر زيارة، والتي كانت عام 2017، بسبب توتر العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وباريس في السنوات الأخيرة”، مضيفا أن “حفاوة الإستقبال التي حظيت به شقيقات الملك محمد السادس لقصر الإليزيه من طرف بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، إذ أن كل هذه المؤشرات توحي بأن العلاقات المغربية الفرنسية بدأت تستعيد وهجها في إنتظار تتويج هذا التطور بإعلان فرنسي واضح ولايقبل التأويل على مستوى الإعتراف بمغربية الصحراء”.

وأشار الخبير في العلاقات الدولية إلى أن “النخب وصناع القرار على مستوى البلدين، واعون بأهمية الحفاظ على علاقات قوية بينهما كحليفين تقليديين، وهو ما صرح به مؤخرا وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، وبكل وضوح، عندما أعلن أنه مكلف من الرئيس الفرنسي، بتصفية الأجواء الدبلوماسية بين البلدين، رغم أنه من المحسوبين على الجناح المعادي للمغرب، من خلال مواقفه السابقة المناهضة للرباط خاصة على مستوى البرلمان الأوروبي، وهذا ما يدل على تحول فرنسي مهم لصالح المغرب”.