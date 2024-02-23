بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة والتحريض": حكم غيابي على الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي بالسجن 8 سنوات

أكدت إذاعة موزاييك التونسية، مساء اليوم الجمعة، أن المحكمة الابتدائية في تونس قضت غيابيا بالسجن على الرئيس السابق منصف المرزوقي ثماني سنوات مع النفاذ العاجل. بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض".

ونقلت الإذاعة عن الناطق باسم المحكمة محمد زيتونة أنه "على اثر تصريحات أدلى بها المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق ضده من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بواسطة السلاح والدعوة الى ارتكاب اعمال القتل والسلب على التراب التونسي حسب منطوق الفصل 72 من المجلة الجزائية"، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

وفي 2021 حُكم على المرزوقي، الذي يقيم خارج البلاد، بالسجن 4 أعوام مع النفاذ العاجل، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي.