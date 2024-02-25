قبل رمضان .. الجزائر تفتتح أكبر مسجد في إفريقيا والثالث عالميا

أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على إفتتاح جامع الجزائر ثالث أكبر مسجد في العالم والأكبر في إفريقيا بشكل "رسمي"، وأظهرت صور بثها التلفزيون الحكومي وصول الرئيس تبون إلى الجامع الذي يقع بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر، وافتتاحته للمسجد الذي يمتد على مساحة 300 ألف متر مربع.

AP Photo/Anis Belghou

وكان الرئيس الجزائري، غاب عن أول صلاة أقيمت فيه بسبب إصابته بكوفيد 19، في تشرين الأول/أكتوبر 2020، وناب عنه رئيس الوزراء آنذاك عبد العزيز جرّاد لكن لافتتاح قاعة الصلاة فقط التي يمكن أن تستقبل 120 ألف مصلّ ويكسوها سجاد باللون الأزرق الفيروزي مع رسوم زهرية.

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جامع الجزائر يضم بالإضافة إلى قاعة الصلاة، 12 مبنى يشمل مكتبة تتضمن مليون كتاب وقاعة محاضرات ومتحفا للفن والتاريخ الإسلامي ومدرسة عليا للعلوم الإسلامية لطلاب الدكتوراه، ومئذنته فهي الأعلى في العالم، إذ يبلغ ارتفاعها 267 مترًا، أي 43 طابقا ويمكن رؤيتها من كل أنحاء العاصمة الجزائرية وحتى من المدن المجاورة.

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يشار إلى أن هذا المشروع الضخم الذي أراده الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة السابق، كان قد تسبب بجدل كبير في السنوات الأخيرة في الجزائر منذ بدء بنائه في 2013 بسبب تكلفته التي بلغت رسمياً أكثر من 750 مليون يورو، أكثر بكثير مما كان متوقعاً.