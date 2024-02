قبل رمضان .. الجزائر تفتتح أكبر مسجد في إفريقيا والثالث عالميا

أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على إفتتاح جامع الجزائر ثالث أكبر مسجد في العالم والأكبر في إفريقيا بشكل "رسمي"، وأظهرت صور بثها التلفزيون الحكومي وصول الرئيس تبون إلى الجامع الذي يقع بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر، وافتتاحته للمسجد الذي يمتد على مساحة 300 ألف متر مربع.

وكان الرئيس الجزائري، غاب عن أول صلاة أقيمت فيه بسبب إصابته بكوفيد 19، في تشرين الأول/أكتوبر 2020، وناب عنه رئيس الوزراء آنذاك عبد العزيز جرّاد لكن لافتتاح قاعة الصلاة فقط التي يمكن أن تستقبل 120 ألف مصلّ ويكسوها سجاد باللون الأزرق الفيروزي مع رسوم زهرية.

