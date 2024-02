وزير الخارجية الفرنسي من الرباط يجدد دعمه لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء، والمغرب ينتظر"موقفا واضحا من باريس"

قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، في الندوة الصحافية التي عقدها، اليوم الإثنين، بالرباط عقب محادثات جمعته بنظيره المغربي ناصر بوريطه، إن بلاده تدعم “مقترح المغرب للحكم الذاتي في الصحراء”، وتابع “تدرك فرنسا جيدا أن قضية الصحراء هي مسألة وجودية بالنسبة للمغرب، وقد قدمت المملكة في هذا الإطار مخطط الحكم الذاتي”.

