قائد الجيش الجزائري يتهم المجتمع الدولي بـ"الصمت والتقاعس" بشأن ملف الصحراء، ويجدد دعم بلاده للبوليساريو

تزامانا مع وصول وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه إلى الرباط، اليوم الإثنين، أكد رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة، تأكيد دعم بلاده لجبهة البوليساريو، حيث ربط بين القضية الفلسطينية وجبهة البوليساريو، قائلا إن بلاده "تدافع وتقف إلى جانب القضايا العادلة في العالم على غرار القضيتين الصحراوية والفلسطينية"،وتابع "معاناة الشعبين تتقاطع وتتشابه في الكثير من الجوانب، حيث تتفنن قوى الاحتلال في ممارسات القهر والظلم والاستبداد".

وعاد شنقريحة، الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي للجزائر، لاستحضار ملف الصحراء مجددا، بعدما كان قد رمى بكرته خلال الفترة الماضية إلى ملعب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث تحدث عنه خلال زيارته إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست في أقصى جنوب البلاد، والأقرب إلى الحدود مع النيجر ومالي، البلدان اللذان دخلا في صدامات دبلوماسية مع قصر المرادية مؤخرا.

https://twitter.com/i/web/status/1762143547854078266