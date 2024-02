تقرير: الجزائر تعرب عن ارتياحها، لعدم إعلان فرنسا اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء

أعربت وسائل إعلام جزائرية عن ارتياح السلطات من عدم إعلان فرنسا اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء، كما توقعت قبل أيام قليلة، وكتبت صحيفة "الشروق أونلاين" في مقال لها "وزير الخارجية الفرنسية يخيب آمال النظام المغربي في الرباط. جنحت السلطات الفرنسية إلى تفادي التهور الذي وقع فيه رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة المغربية".

