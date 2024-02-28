لماذا أقدمت تونس على منع اجتماعا ليبيا على أراضيها يبحث تشكيل حكومة جديدة؟

اقدمت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، على منع أعضاء من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة من عقد اجتماع على أراضيها، يبحث ملفي تشكيل حكومة جديدة في ليبيا والقوانين الانتخابية، تحت ذريعة "عدم علمها بتفاصيل هذا اللقاء وعدم حصول الجهة المنظمة على ترخيص لعقد لقاءات ليبية على الأراضي التونسية".

هل شعرت تونس بالحرج لحساسية الموضوع؟ أم أنها لا تريد أن "تتورط" مع باقي الأطراف المعارضة للاجتما؟ أم أنها لا تريد أن تتهم بتغيير السلطة الليبية أو الانقلاب عليها خصوصا وأن الاجتماع لم يكن تحت غطاء دوليا أو بإشراف الأمم المتحدة"

وقال أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في تصريحات متطابقة، إن إدارة الفندق الذي كان سيحتضن الاجتماع أبلغت الوفد الليبي بإلغائه.

وقالت إذاعة "راديو إي أف أم" التونسية، نقلا عن المختص في الشأن الليبي غازي معلا قوله إن "السلطات التونسية منعت اجتماعا كان من المقرّر تنظيمه اليوم الأربعاء على أراضيها على مدى يومين في ضاحية قمرت لبحث طريقة تغيير الحكومة في طرابلس"، وأوضح معلا أن هذا الاجتماع لـ 120 ليبي غير رسمي والخطأ يعود إلى اللجنة التي نسقت لتنظيمه باعتبار أنها لم تتصل بالسلطات التونسية للحصول على الترخيص ولا حتى بالسفير الليبي في تونس.

ورجح معلا أن يكون منع تونس الاجتماع الذي سبقته دعوات من أعضاء المجلسين لتنحية الدبيبة أنها قد شعرت بالحرج لحساسية الموضوع، كما أنها لا تريد أن تتهم بتغيير السلطة الليبية أو الانقلاب عليها خصوصا وأن الاجتماع لم يكن تحت غطاء دوليا أو بإشراف الأمم المتحدة.

وفي السياق ذكر موقع "الموقف الليبي" عن مصادر –لم يسمها- إن "أعضاء مجلسي النواب والدولة تفاجؤوا أثناء وجودهم في تونس، بقيام إدارة فندق ’ارمادا’ المحدد إقامة الجلسات التشاورية فيه، تخطرهم بعدم إمكانية عقد الجلسة المزمع انعقادها بالفندق على الرغم من موافقتها في وقت سابق"وأضافت المصادر "لا نعلم السبب الحقيقي وراء ذلك سوى ابتداع حجج وهمية من القائمين على الفندق، ولكن من المرجح أن يكون بإيعاز وتحريض من رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، الذي يسعى إلى عرقلة كافة مساعي الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد".