فرنسا تعطي إشارات حول الصحراء: سفارة باريس لدى الرباط تنشر صورا لوزيري الفلاحة المغربي والفرنسي أمام الخريطة الكاملة للمغرب

هل بدأت فرنسا تعطي إشارات للمغرب حول ملف الصحراء؟ وهل اقترب موعد اعتراف باريس بسيادة الامغرب علىى الصحراء؟ يأتي ذلك بعد أن نشرت السفارة الفرنسيةلدى الرباط، اليوم الجمعة، صورا لوزير الفلاحة الفرنسي مارك فيسنو، رفقة نظيره المغربي محمد صديقي، بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس، وهما يقفان أمام الخريطة الكاملة للمملكة متضمنة الصحراء، وهو الأمر يأتي بعد أيام على تأكيد وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، دعم بلاده مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة.

ونشرت السفارة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، الصورة الرسمية للقاء الوزيرين أمام علمي بلديهما، لكنها اختارت بعناية لقطة إضافية، بجودة تقنية أقل، تُظهرهما أمام خريطة المملكة، وكتبت "التقى وزير الفلاحة والسيادة الغذائية مارك فيسنو، بوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، صباح اليوم أمام رواق المغرب في المعرض الدولي للفلاحة بباريس".

https://twitter.com/i/web/status/1763543233261408545