تعرف على زبيدة عسول أول مرشحة لانتخابات الرئاسة الجزائرية

أعلنت زبيدة عسول، رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، ترشحها للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة نهاية عام 2024، وبهذا الإعلان تصبح عسول أول امرأة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية في الجزائر منذ عام 2004.

وأكدت عسول أن قرارها بالترشح للرئاسة جاء "استجابة لمطالب الشعب الجزائري في التغيير"، وحددت خمسة محاور أساسية لبرنامجها الانتخابي، وهي:

محاربة الفساد - تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية - إصلاح النظام القضائي - تعزيز الحريات والديمقراطية - استعادة السيادة الوطنية.

ودعت عسول جميع الجزائريين إلى دعمها في الانتخابات الرئاسية.

يُشار إلى أن عسول تُعرف بآرائها المعارضة للنظام الجزائري الحالي، وقد تعرضت للاعتقال والاحتجاز عدة مرات بسبب نشاطها السياسي.

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كما تعتبر عسول من أبرز الشخصيات السياسية في الجزائر، وتحظى بشعبية كبيرة بين أوساط الشباب الجزائري، ويُتوقع أن يكون لترشحها للرئاسة تأثير كبير على مسار الانتخابات.

واشتغلت عسول سابقا في وزارة العدل، وكانت قد اختيرت لعضوية المجلس الانتقالي وهو البرلمان المؤقت الذي تم تشكيله خلال الأزمة الأمنية بين عامي 1995 حتى عام 1997.

كما عملت مستشارة في المحكمة العليا، لكنها استقالت وقررت التفرغ عام 2004 للمحاماة، وانخرطت في الحركة الحقوقية، قبل أن تؤسس في عام 2012 حزب "الاتحاد من أجل التغيير والرقي"، الذي حصل على الاعتماد في مارس/ آذار 2013.