تعرف على زبيدة عسول أول مرشحة لانتخابات الرئاسة الجزائرية

أعلنت زبيدة عسول، رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، ترشحها للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة نهاية عام 2024، وبهذا الإعلان تصبح عسول أول امرأة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية في الجزائر منذ عام 2004.

وأكدت عسول أن قرارها بالترشح للرئاسة جاء "استجابة لمطالب الشعب الجزائري في التغيير"، وحددت خمسة محاور أساسية لبرنامجها الانتخابي، وهي:

محاربة الفساد - تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية - إصلاح النظام القضائي - تعزيز الحريات والديمقراطية - استعادة السيادة الوطنية.

ودعت عسول جميع الجزائريين إلى دعمها في الانتخابات الرئاسية.

يُشار إلى أن عسول تُعرف بآرائها المعارضة للنظام الجزائري الحالي، وقد تعرضت للاعتقال والاحتجاز عدة مرات بسبب نشاطها السياسي.

