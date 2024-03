الجزائر تعلن انشاء مكتب ما يسمى بـ "جمهورية الريف" لـ"انفصاليين" من المغرب

أظهر فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي، إنشاء مكتب تمثيلية ما سمي "جمهورية الريف" في الجزائر لـ"نشطاء انفصاليين" من المغرب. وفي كلمة مكتوبة، قال يوبا الغديوي "القيادي الريفي"، إن الأهداف الرئيسية لأعمال هذا المكتب "ستتجلّى باعتباره لجنة منبثقة عن المجلس الوطني الريفي، في تقوية العلاقة التاريخية التي تجمع بين الشعبين الريفي والجزائري، والمبنية على التنسيق والتناسق في الأفكار والأهداف لما فيه خير الشعبين الشقيقين وللمنطقة أجمع".

وتابع الغديوي، أن "تأسيس تمثيلية الريف بالجزائر يأتي إقراراً منّا بالعلاقات التاريخية والاجتماعية، وكذا قواسم الدم والعرق والأرض، التي تربط الشعبين الريفي والجزائري".

https://twitter.com/i/web/status/1764387865486651589