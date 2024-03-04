لماذا استثنت الجزائر المغرب وموريتانيا لتشكيل"تكتل مغاربي" مع تونس وليبيا؟

أعلنت الجزائر عن تشكيل "تكثل مغاربي" جديد يضم تونس ولبيبا ويستثني المغرب وموريتانيا، وبداية فعلية لتفكيك "اتحاد المغرب العربي" المؤسس من الدول الخمس (موريتانيا، المغرب، الجزائر ، تونس، ليبيا عام 1989)، لماذا بادرت الجزائر إلى استثناء المغرب وموريتانيا وتشبثت بتونس وليبيا "الجرحتين"؟، أم أن تبون يريد أن يحقق مكاسب خارجية لضمان فوزه في الانتخابات الرئاسية الوشيكة؟ أم أنه يستهدف إضعاف المغرب؟.

وفي بيان اتفاق رؤساء كل من الجزائر، تونس وليبيا على "عقد لقاء دوري يجمعهم كل 3 أشهر ستكون نسخته الأولى في تونس مباشرة بعد شهر رمضان المبارك، على أساس أن يُنظم بشكل دوري وفي كل مرة تحتضنه واحدة من العواصم الثلاث، لبحث المسائل المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والتحديات التي تواجهها الدول الأعضاء التي ترتبط معا بحدود شاسعة، في ظل أوضاع إقليمية مضطربة".

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية، أن "السادة الرؤساء عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية وأخواه قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية ومحمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أجروا لقاءً ثلاثيًا، استعرضوا فيه مخرجات القمة السابعة للغاز المنعقدة في الجزائر، كما تدارس الرؤساء المغاربيين الثلاث، الأوضاع السائدة في المنطقة المغاربية".

ومن جهتها قالت الرئاسة التونسية في بيان "اتفق الرئيسان (الجزائي والتونسي) على ضرورة تكثيف نسق التعاون، لا سيما عبر عقد اجتماعات اللجنة العليا، وغيرها من آليات العمل الثنائي، فضلاً على تنفيذ مشروعات مشتركة في المناطق الحدودية بين البلدين في أقرب الآجال".

وكان لافتاً إبعاد موريتانيا عن هذا "التكتل المغاربي الإقليمي"، وهي التى كان رئيسها محمد ولد الشيخ الغزواني بالجزائر، أول أمس السبت حيث شارك فى جلسة افتتاح قمة منتدى الدول المصدرة للغاز ثم غادر قبل اختتام القمة، ما يعني أن الغزواني رفض الانضمام إلى تكتل مغاربي يستثنى المغرب باعتباره الركن الأساسي فى أي اتحاد المغرب العربي.

وكان الرئيس الجزائري قد مهّد لشكل جديد من التعاون مع تونس وليبيا وموريتانيا، الشهر المنصرم، عندما أوفد وزير خارجيته أحمد عطاف إلى المنطقة المغاربية في جولة شملت تونس وطرابلس ونواكشوط، وسلم خلال الزيارة رسائل خطية من تبون لنظرائه المغاربيين، تناولت "مقترحات تخص تنسيق المواقف".