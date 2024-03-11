الجزائر: ارتفاعات جنونية في الأسعار رغم التدابير الحكومية

سجلت أسعار المواد واسعة الاستهلاك قفزات كبيرة في الجزائر، بحيث فاقت المائة بالمائة على بعض الأنواع، ما فاقم أزمات المواطنين رغم طمأنات الحكومة المتواصلة بإغراق السوق بمختلف المواد لكبح جشع المضاربين.

في أسواق الجزائر العاصمة مع دخول موسم رمضان، عرفت أسعار الخضر والفواكه واللحوم ارتفاعاً جنونياً، حيث قفزت أسعار اللحوم الحمراء من 1800 دينار (13.3 دولارات) للكيلوغرام الواحد من لحم الخروف، إلى 2200 دينار (16.29 دولاراً).

وارتفعت أسعار الخضر، حيث قفزت أسعار البطاطا -على سبيل المثال- من 50 ديناراً إلى 70 ديناراً للكيلوغرام.

ويحلّ شهر رمضان لسنة 2024 على الجزائر، في وقت تترنح فيه القدرة الشرائية للمواطن بفعل انهيار قيمة العملة المحلية الدينار، بعدما فقد بريقه مقابل العملات الأجنبية الكبرى، فيما يطاول التضخم أغلب السلع، ولا سيما الأساسية.