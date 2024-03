سباق التسلح : المغرب والجزائر على رأس قائمة أكبر الدول الإفريقية اقتناء للأسلحة

نشر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تقرير له، اليوم الإثنين، أن الجزائر والمغرب جاءتها على رأس قائمة أكبر الدول الإفريقية اقتناء للأسلحة، رغم تراجع مقتنياتهما خلال الفترة 2019-2023 بشكل كبير، حيث احتلت الجزائر المرتبة 21، في بـ 1.1 في الماة من أجمالي واردات الأسلحة في العالم، فيما احتل االمغرب المرتبة 29 بـ 0.8 في المئة.

ومن المنتظر أن تشهد واردات الأسلحة في المغرب والجزائر ارتفاعا خلال العام الجاري، حيث خصصت الجزائر 21.6 مليار دولار للجيش، مقارنة بـ 12 مليار دولار خلال عام 2023، فيما خصص المغرب 12.47 مليار دولار للجيش في ميزانية 2024 مقابل 12 مليار دولار في 2023.

وجاء في التقرير أن" واردات الدول الأفريقية من الأسلحة انخفضت بنسبة 52 في المئة بين عامي 2014 -2018 و2019 -2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض واردات الأسلحة من أكبر مستوردين في المنطقة، الجزائر 77 في المئة والمغرب46 في المئة".

