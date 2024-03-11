سباق التسلح : المغرب والجزائر على رأس قائمة أكبر الدول الإفريقية اقتناء للأسلحة

نشر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تقرير له، اليوم الإثنين، أن الجزائر والمغرب جاءتها على رأس قائمة أكبر الدول الإفريقية اقتناء للأسلحة، رغم تراجع مقتنياتهما خلال الفترة 2019-2023 بشكل كبير، حيث احتلت الجزائر المرتبة 21، في بـ 1.1 في الماة من أجمالي واردات الأسلحة في العالم، فيما احتل االمغرب المرتبة 29 بـ 0.8 في المئة.

ومن المنتظر أن تشهد واردات الأسلحة في المغرب والجزائر ارتفاعا خلال العام الجاري، حيث خصصت الجزائر 21.6 مليار دولار للجيش، مقارنة بـ 12 مليار دولار خلال عام 2023، فيما خصص المغرب 12.47 مليار دولار للجيش في ميزانية 2024 مقابل 12 مليار دولار في 2023.

وجاء في التقرير أن" واردات الدول الأفريقية من الأسلحة انخفضت بنسبة 52 في المئة بين عامي 2014 -2018 و2019 -2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض واردات الأسلحة من أكبر مستوردين في المنطقة، الجزائر 77 في المئة والمغرب46 في المئة".

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وحافظت روسيا على مكانتها باعتبارها أكبر مصدري الأسلحة للجزائر ب48 في المائة تليها ألمانيا 14 في المائة، ثم الصين بـ 14 في المائة.

واشار التقرير إلى أن الموردون الرئيسيون لأفريقيا في الفترة 2019-2023 هم روسيا، التي تمثل 24 في المئة من الواردات الأفريقية من الأسلحة الرئيسية، والولايات المتحدة (16 في المئة)، والصين (13 في المئة)، وفرنسا (10 في المئة).

وبحسب التقرير "استحوذت دول آسيا وأوقيانوسيا على 37 في المئة من جميع واردات الأسلحة في الفترة 2019-2023 ، تليها دول الشرق الأوسط (30 في المئة)، وأوروبا (21 في المئة)، والأمريكتين (5.7 في المئة). ) وأفريقيا (4.3 في المئة).

وأكد التقرير على أن "الولايات المتحدة كانت المصدر الأول للأسلحة للمغرب، بـ69 في المئة، وفرنسا 14 في المئة، وإسرائيل بـ 11 في المئة.

وتذهب الحصة الأكبر من عمليات بيع الأسلحة إلى آسيا، حيث تعد الهند أكبر مستورد للأسلحة في العالم وزادت وارداتها من الأسلحة بنسبة 4.7 في المائة بين الفترتين 2014-2018 و2019-2023. وتتموقع السعودية كثاني أكبر مشتر للأسلحة في العالم، تليها قطر في المركز الثالث وأوكرانيا وباكستان واليابان ثم مصر في المرتبة السابعة.

وعلى الصعيد العالمي أوضح التقرير أن الدول الأوروبية ضاعفت مشترياتها من الأسلحة، وذلك بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، وتم توفير حوالي 55 في المئة من واردات الدول الأوروبية من الأسلحة في الفترة 2019-2023 من الولايات المتحدة.

وزادت الولايات المتحدة صادراتها من الأسلحة بنسبة 17 في المئة مقارنة بين الفترة 2014-2018 و2019-2023، في حين انخفضت صادرات الأسلحة الروسية إلى النصف. وأصبحت روسيا للمرة الأولى ثالث أكبر مصدر للأسلحة، بعد فرنسا مباشرة.