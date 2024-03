مديرة الوثائق الملكية في المغرب: نتوفر على وثائق تثبت أن الصحراء الشرقية أراضي مغربية"

قالت مديرة الوثائق الملكية في المغرب بهيجة سيمو، خلال محاضرة في الرباط، إنها "تتوفر على وثائق تؤكد أن المغرب لم يتوان قط في الدفاع عن حدوده الشرقية التي امتلكها منذ القرن 17 إلى غاية وصول الاستعمار الفرنسي في 1912"، مشيرة إلى أنه “منذ حصول المغرب على الاستقلال عام 1956، وفي نيسان/أبريل من نفس العام وعام 1957، حاولت فرنسا الدخول في مباحثات مع المغرب لحل مشكلة حدود الصحراء الشرقية، عبر سفير باريس آنذاك في الرباط، ألكسندر بارودي، الذي أصر على لقاء الحكومة المغربية، واقترح عليها حلاً للمشكلة ومن بين القضايا التي يتعين حلها منطقة تندوف"

وبحسب مديرة الوثائق الملكية، فإن "فرنسا كانت تنوي إعادة تندوف إلى المملكة المغربية، غير أن العاهل الراحل محمد الخامس رفض هذا الاقتراح من منطلق أن القرار سيكون بمثابة طعنة في ظهر المقاتلين الجزائريين، ومن ثم فضّل ملك المغرب انتظار استقلال الجزائر لحل مشكلة الحدود هذه مع الأشقاء الجزائريين"

وعلّقت بهيجة سيمو على ذلك بالقول إن "هذا الموقف يعكس المبادئ النبيلة القائمة على احترام حسن الجوار والأخوة في الإسلام وصلة الدم بين القبائل المغربية والجزائرية”.

وتفيد المصادر أن "فرنسا كانت عرضت على المغرب استعادة بسط سيطرته على المناطق التي يطالب بها، شريطة تأسيس شركة فرنسية مغربية لاستغلال الموارد المنجمية المكتشفة حديثاً في الصحراء ووقف دعم الثورة الجزائرية، لكن العاهل محمد الخامس رفض العرض الفرنسي، مؤكداً أن المشكل الحدودي سيحلّ مع السلطات الجزائرية بعد استقلال الجزائر عن فرنسا".

وتؤكد نفس المصادر على أن "الملك الحسن الثانيوقع عام 1961 اتفاقاً مع رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية فرحات عباس، يعترف بوجود مشكل حدودي بين البلدين، وينصّ على ضرورة بدء المفاوضات لإيجاد حلّ مباشرة عقب استقلال الجزائر. وبعد عام من هذا الاستقلال 1962، وما شهدته الحدود من مناوشات، نشبت “حرب الرمال” بين البلدين في تشرين الأول/أكتوبر 1963 بسبب المشكلات الحدودية نفسها.

واستمرت الحرب أياماً معدودة قبل أن تتوقف نتيجة وساطة بادرت بها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية، لكن قضية الحدود ظلت قائمة، ولم تنهها المعاهدة الموقعة بين المغرب والجزائر عام 1972. وزاد نزاع الصحراء الغربية من حدة المشكلات بين البلدين الجارين، خاصة بعد تنظيم المغرب لما أطلق عليه “المسيرة الخضراء” عام 1975، لتحرير الصحراء من الاستعمار الإسباني. وبلغ الصراع ذروته بعد تفجيرات شهدها أحد الفنادق في مراكش عام 1994، حيث وجهت أصابع الاتهام إلى مسلحين جزائريين؛ ما دعا الرباط لفرض التأشيرة على جيرانها، وردّت عليه الجزائر بإغلاق الحدود البرية مع المغرب.

والواقع أنه ليست هذه المرة الأولى التي يثار فيها موضوع الصحراء الشرقية، فقد سبق للمؤرخة نفسها بهيجة سيمو، أن طرحته في محاضرة احتضنها مقر وكالة الأنباء المغربية، العام المنصرم. ووصل السجال إلى ذروته حين انتقل إلى صفحات المجلة المغربية “ماروك إيبدو” الناطقة بالفرنسية، التي نشرت في آذار/مارس 2023 خريطة للمغرب شملت مناطق واسعة من الجنوب الغربي للجزائر.

وجاء في المجلة أن "المشكلة الحقيقية بين الطرفين هي هنا، أي في الصحراء الشرقية، محور الخلاف المغربي الجزائري". وبحسبها، فإن "فرنسا هي التي اقتطعت مناطق تندوف وأدرار وبشار وأعطتها للجزائر" واعتبرت المجلة أن هذه الأخيرة تثير دائماً مسألة الصحراء الغربية للتغطية على قضية الصحراء الشرقية. الرد الجزائري جاء سريعاً، فتحت عنوان “الويل لمن تمتد يده لذرة تراب مسقية بدماء الشهداء”،

ومن جهته انتقد رئيس المجلس الشعبي الجزائري، إبراهيم بوغالي، تصريحات بهيجة سيمو، واتهم الرباط بـ “التشويشعلى الجزائر"، وقال إن "الجيش الجزائري مستعد للدفاع عن حدودنا وبسط السكينة والطمأنينة في ربوع البلاد”،

وكانت الجزائر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في آب/أغسطس من عام 2021، متهمة الرباط بـ “أعمال عدائية”، وهو قرار اعتبرته المملكة “غير مبرر إطلاقاً”. وأوقفت الجزائر تدفق الغاز عبر أنابيب إلى إسبانيا كانت تمر عبر الأراضي المغربية في شمال البلاد. وفي وقت لاحق، منعت الطائرات المغربية من عبور المجال الجوي الجزائري. وتصاعدت حدة التوتر بين البلدين وسط تراشق إعلامي وحرب كلامية، لدرجة أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، صرح بأن القطيعة بين البلدين “وصلت إلى وصلت إلى نقطة اللاعودة”.