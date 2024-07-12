تونس: "منع مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة من السفر والظهور في وسائل الإعلام ومنصات التواصل ومغادرة منطقته السكنية"

أصدر قاض تونسي، مساء اليوم الجمعة، قراراً بمنع "المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية عبد اللطيف المكي، من السفر والظهور في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومغادرة منطقته السكنية"، فيما اعتبر حزب "العمل والإنجاز" التونسي في بيان، الذي يتزعمه عبد اللطيف المكي الخطوة "استهدافاً مباشراً لمنافس جدي".

ويواجه بعض المرشحين المحتملين الآخرين، بمن فيهم الصافي سعيد ومنذر الزنايدي ونزار الشعري، ملاحقات قضائية في قضايا مختلفة من بينها التدليس والفساد وتبييض الأموال.وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة الرئيس قيس سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لتعقب منافسي سعيد في الانتخابات وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.

وقال الحزب في بيان إن "المكي مطلق السراح على ذمة التحقيق، لكن إجراءات اتخذت بحقه تشمل منع السفر ومنع الظهور بجميع وسائل التواصل والإعلام ومنعه من الخروج من حدود معتمدية الوردية (في محافظة بن عروس)".

واعتبر الحزب، الذي يُعرّف نفسه بأنّه حزب محافظ ديمقراطي اجتماعي، أن "الاجراءات ستحرم أمينه العام منالقيام بحملة انتخابية ولا يستطيع زيارة الجهات لجمع التزكيات، ولا ظهور اعلامي للتأثير على الناخبين ولا فيديوهات على وسائل التواصل الإجتماعي ولا يحق له الظهور الاعلامي مهما كانت الوسيلة".

وأصبح المكي أحدث المرشحين الذين اشتكت أحزابهم من عرقلة السلطات لمساعيهم للترشح في الانتخابات، بعد أن اشتكى آخرون من الاستهداف الممنهج لإقصائهم من السباق، ومنهم السياسيان المسجونان غازي الشواشي وعبير موسى.

وقال أحمد النفاتي نائب الأمين العام للحزب: "هذا يؤكد أن الدكتور عبد اللطيف المكي مستهدف بشكل واضح لعرقلة حملته لجمع التوقيعات من المواطنين والتواصل معهم بشكل مباشر لأنه منافس جدي".

ومن جهتها قالت المحامية منية بوعلي إن "القاضي قرر منع سفر المكي ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وأمره بالبقاء في منطقة الوردية حيث يقيم".

وبعد أيام من إعلان المكي نيته الترشح للانتخابات، قال متحدث باسم محكمة تونس إن "المكي يواجه شبهة المشاركة في القتل العمد لرجل الأعمال والبرلماني السابق الجيلاني الدبوسي الذي توفي في السجن منذ سنوات".

كان الدبوسي من الشخصيات السياسية البارزة وتوفىّ في السجن عام 2014 عن عمر ناهز 63 عاماً، لكن هيئة حقوق الإنسان التونسية قالت إن وفاته لم تكن طبيعيّة، وإن هناك شخصيات مهمة في الدولة قامت بتصفيته في ذلك الوقت، وكان الرجل مسجوناً بتهمة القتل العمد.

أما المكي، فهو وزير الصحة والقيادي السابق في حزب النهضة، الذي صدرت أيضاً في وقت سابق هذا الشهر بطاقة إيداع في السجن بحقّ أحد قياديّه، وهو نور الدين البحيري، في قضية وفاة الدبوسي. وكان المكي قد اعتبر أنه "إذا ما جرت الانتخابات في توقيتها وبشروط ديمقراطية يمكن أن توفر مخرجاً من الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها البلاد".

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