بعد غياب تبون عن قمة القاهرة || تقرير: الجزائر تعمل على إقامة اجتماع عربي حول القضية الفلسطينية

كشفت صحيفة "العربي الجديد" نقلا عن مصادر ديبلوماسية عن دعوة الجزائر الى اجتماع عربي موسع للدول المعنية بالقضية الفلسطينية بعد عيد الفطر، تهدف الى صياغة رؤية تضمن مشاركة كافة الأطراف العربية الفاعلة في جهود حل الأزمة في غزة وتفعيل مبادرة السلام العربية والعمل على تحريك حل الدولتين.

تأتي هذه المبادرة على ضوء غياب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن القمة الطارئة الغير عادية التي عقدت في القاهرة الثلاثاء، وذلك اعتراضا على ما وصف "بالاختلالات والنقائص التي شابت المسار التحضيري لها، واحتكار هذا المسار من قبل مجموعة محدودة من الدول العربية".

وخلال اعلان الجزائر عن عدم حضور الرئيس عبد المجيد القمة العربية في القاهرة، نقلت الوكالة الجزائرية عن مصدر مسؤول أن "الجزائر تحتج لانفراد دول عربية وحدها بإعداد مخرجات القمة دون أدنى تنسيق مع بقية الدول".