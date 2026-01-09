مقاربات أكثر واقعية داخل مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء: نواكشوط تجمع المغرب وموريتانيا والولايات المتحدة

تتجه قضية الصحراء إلى مرحلة مفصلية تتقاطع فيها التحركات الدبلوماسية مع تحولات متسارعة في مواقف عدد من الفاعلين الإقليميين والدوليين، ضمن سياق دولي يتسم بإعادة ترتيب الأولويات وبروز مقاربات أكثر واقعية داخل مجلس الأمن. وفي قلب هذه الدينامية، برز الاجتماع الذي عُقد أواخر ديسمبر/كانون الأول المنصرم في نواكشوط، وجمع السفير المغربي حميد شبار بمسؤولة دبلوماسية أمريكية، بحضور وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، كحدث دبلوماسي لافت تجاوز في دلالاته حدود البلاغ الرسمي المقتضب، وفتح الباب أمام قراءات أوسع تتصل بمستقبل مسار التسوية والرهانات الإقليمية المحيطة بالملف.

ورغم أن الخارجية الموريتانية اكتفت بالإشارة إلى أن اللقاء تناول قضايا ذات اهتمام مشترك، فإن توقيته وسياقه السياسيين منحاه أبعادًا تتجاوز الطابع البروتوكولي. فقد جاء بعد أسابيع قليلة من اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797، الذي أعاد التأكيد على أولوية الحل السياسي الواقعي والدائم، ودعا الأطراف المعنية إلى الانخراط الجاد في العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة. وهو ما يُقرأ على أنه مؤشر على بداية مرحلة تنسيقية جديدة تقودها واشنطن بهدوء، وتستهدف تهيئة الأرضية السياسية لمفاوضات أكثر وضوحًا وحسمًا. تنبع أهمية الاجتماع الثلاثي من طبيعة الأطراف المشاركة فيه بقدر ما تنبع من رمزيته. فموريتانيا، التي دأبت خلال السنوات الأخيرة على تبني خطاب “الحياد الإيجابي”، تجد نفسها اليوم في قلب معادلة إقليمية دقيقة بحكم موقعها الجغرافي وصلاتها المباشرة بملف الصحراء، سواء من زاوية الأمن الإقليمي أو من زاوية التوازنات السياسية في منطقة الساحل وغرب إفريقيا. وأي تحول، ولو تدريجيًا، في مقاربة نواكشوط لهذا الملف من شأنه أن يترك أثرًا مباشرًا على موازين النزاع، وهو ما يفسر جانبًا من القلق الذي أبدته الجزائر والأوساط الداعمة لجبهة البوليساريو إزاء هذا اللقاء.

في المقابل، تبدو الولايات المتحدة أكثر انخراطًا في الدفع نحو تسوية نهائية للنزاع، مستندة إلى موقفها المعلن منذ 2020 بالاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وإلى قناعتها المتجددة بأن مبادرة الحكم الذاتي تشكل الإطار الوحيد القابل للتطبيق. هذا الدور الأمريكي لا يقتصر على الدعم السياسي العلني داخل مجلس الأمن، بل يمتد، بحسب معطيات متداولة في الأوساط الدبلوماسية، إلى جهود وساطة غير معلنة ترمي إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الأساسية، وفي مقدمتها المغرب والجزائر وموريتانيا، بما يعكس تحولا من منطق إدارة الأزمة إلى منطق البحث عن مخرج نهائي لها. ويكتسي هذا المسار أهمية إضافية في ظل انخراط المغرب في عملية تحيين مبادرة الحكم الذاتي، في خطوة تُقرأ على أنها استجابة استباقية لمتطلبات المرحلة المقبلة ورسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن الرباط مستعدة للذهاب بعيدًا في ترسيخ حل سياسي موسع، يراعي التحولات الجيوسياسية ويمنح ساكنة الأقاليم الجنوبية صلاحيات أوسع في إطار السيادة الوطنية. فالمبادرة المحينة لا تهدف فقط إلى تعزيز جاذبية المقترح المغربي، بل تسعى كذلك إلى مواكبة المناخ الدولي الجديد الذي بات يفضل الحلول البراغماتية القابلة للتنفيذ على الطروحات القصوى التي أثبتت محدوديتها.

وفي السياق تواصل الجزائر التشبث بخطاب تقليدي يرفض الاعتراف بدورها كطرف أساسي في النزاع، رغم أن القرار 2797 سمّاها صراحة ضمن الأطراف المعنية. هذا التناقض بين الخطاب الجزائري والاتجاه العام داخل مجلس الأمن يضعها في موقع متقدم من حيث المسؤولية السياسية والقانونية، ويعمّق في الآن ذاته عزلتها الدبلوماسية، خاصة في ظل تزايد عدد الدول التي تعلن صراحة دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، سواء داخل أوروبا أو في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وهو ما يجعل هامش المناورة أمام الدبلوماسية الجزائرية أكثر ضيقًا في مرحلة تتسم بتغير موازين القوة الرمزية داخل المنتظم الدولي.

ومع اقتراب موعد طرح الصيغة المحينة لمبادرة الحكم الذاتي، وحديث متزايد عن مفاوضات قد تقودها واشنطن بين الأطراف المعنية، تتجه القضية نحو مرحلة قد تعيد رسم موازينها، على مستوى الوقائع السياسية والدبلوماسية الملموسة. وفي هذا السياق، يكتسب الاجتماع الثلاثي في نواكشوط، دلالات استراتيجية تتجاوز لحظته الزمنية، ليغدو مؤشرًا على تحولات أعمق في مقاربة النزاع، عنوانها الانتقال من منطق إدارة الأزمة إلى منطق الحسم السياسي القائم على الواقعية والتوافق الإقليمي.