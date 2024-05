وزارة العلوم والابتكار والجامعات الإسبانية تنشر خريطة المغرب كاملة والبوليساريو تندد

نشرت وزارة العلوم والابتكار والجامعات الإسبانية، التي تترأسها الاشتراكية ديانا مورانت ريبول، خريطة المغرب التي تضم الصحراء على موقعها الإلكتروني الرسمي بينما اجتزأت المنطقة العازلة منها، فيما وصفت البوليساريو الخطوة بأنها “تزويرا آخر” للبيانات التي وضعتها الأمم المتحدة، مؤكدة أن “المجتمع الدولي لا يعترف بضم المغرب للصحراء”.

وتسببت الخريطة المنشورة في الموقع الحكومي الإسباني في حالة من الغضب في صفوف جبهة البوليساريو ومناصريها لاسيما على مستوى منصات التواصل الاجتماعي، حيث حاولوا التشويش على الوزارة مطالبين إياها بحذف الخريطة.

وبادرت جبهة البوليساريو بوصف حزب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بالمساعدة على “إضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي للصحراء” في إسبانيا، من خلال توزيع خريطة كاملة للمملكة على المؤسسات العامة".

وكانت وزارة الثقافة الإسبانية التي يرأسها إرنست أورتاسون دي سومار، قد نشرت وثيقة في الجريدة الرسمية، حددت العيون باعتبارها مدينة مغربية، وهو ما أثار أثار غضب البوليساريو ومؤيديها.