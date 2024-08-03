سفيرة المغرب لدى فرنسا: يرتقب أن يجري الرئيس الفرنسي زيارة رسمية إلى الرباط في نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر

كشفت السفيرة المغربية لدى فرنسا سميرة سيطايل، أنه يرتقب أن يجري الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون زيارة رسمية إلى المغرب في نهاية سبتمبر/أيلول أو بداية أكتوبر/تشرين الأول المقبلين، مشيرى إلى أن "الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي تحدثا مراراً عن هذه الزيارة المرتقبة والتي من المتوقع أن تكون محوراً لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين".

وقالت سميرة سيطايل، إن "الموقف الفرنسي الداعم للسيادة المغربية على الصحراء لم يأت من فراغ"، مبرزة أن "الأمر يتعلق يتعلق بنتيجة لمحادثات بين البلدين استمرت منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، من أجل إعادة بناء علاقاتهما الثنائية".

جاءت تصريحات سميرة سيطايل في حوار مشترك لمحطتي Europe 1 و Cnews بخصوص مضامين رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس، التي أعلن فيها دعم بلاده لمغربية الصحراء، موردة أن "المغرب لا يمكن إلا أن يكون سعيدا بهذا التطور المهم، الذي لم يأتِ من فراغ". وحسب الدبلوماسية المغربية فإن "ما جاء في رسالة ماكرون ينسجم تماما مع موقف باريس الداعم لمقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، الذي قدمته الرباط عام 2007، إلا أن الجديد الآن هو أن فرنسا تعتبر هذا المقترح الأساس الوحيد لحل النزاع".

وتحدثت سميرة سيطايل أيضا عن ردود الفعل الجزائرية بعد رسالة الرئيس ماكرون إلى الملك محمد السادس، عبر سحب سفيرها وتلويحها بما تسميها "عقوبات اقتصادية"، متسائلة عن السبب الذي دفعها إلى اختيار الصمت حين اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء عام 2020.

وتأتي هذه الزيارة الرسمية، في سياق الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على الصحراء، في إطار الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب كحل دائم للنزاع في الصحراء. وتعد هذه الزيارة الرسمية، التي يعتزم ماكرون القيام بها، خطوة هامة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس، وتأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات سياسية واقتصادية