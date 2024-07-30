الجزائر تسحب سفيرها من فرنسا بعد تبني فرنسا الحل المغربي كأساس لحل قضية النزاع حول الصحراء

أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم الثلاثاء عن سحب سفيرها في فرنسا بأثر رجعي، بدعوى إقدام الحكومة الفرنسية بالاعتراف بالحل المغربي لقضية الصحراء ، والذي يستند على أساس الحكم الذاتي، واعتبرته فرنسا بأنه الحل الوحيد لنزاع الصحراء، وذلك وفقا لبيان صادر عن الخارجية الجزائرية.

واعتبر البيان أن الحكومة الفرنسية أقدمت على حد تعبير البيان على "إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية، وإن هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها".

وشدد البيان على أن اعتراف فرنسا بالمخطط المغربي والمرتبط بالحكم الذاتي كأساس للنزاع حول الصحراء تحت السيادة المغربية هو "انتهاك للشرعية الدولية وإنكار لحق الشعب الصحراوي بتقرير مصيره ويتناقض مع كل الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة لاستكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، بالإضافة لكونها تتنصل من المسؤوليات الخاصة التي تترتب على عضويتها الدائمة بمجلس الأمن الأممي"

وعليه، بحسب ما أورد البيان، فقد "قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري، على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعدا قائم بالأعمال".

وجاء هذا الموقف بعد ما نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن الديوان الملكي بأن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أكد في رسالة بعثها الى العاهل المغربي بمناسبة الذكرى الـ25 لتربعه على العرش "ثبات موقف فرنسا حول القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة المغربية" وأن فرنسا "تنوي التحرك بانسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي".

ووفقا لنفس المصدر شدد ماكرون على أنه "بالنسبة لفرنسا يعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية، وإن دعمنا لمخطط الحكم الذي الذاتي الذي عرضه المغرب في عام 2007 واضح وثابت". وأضاف أن هذا المخطط "يشكل من الآن فصاعدا الأساس الوحيد للتوصل لحل سياسي عادل، دائم ومتفاوض حوله، طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة".