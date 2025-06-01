"ستبحث دعم مشاريع في الصحراء "|| بريطانيا تدعم "مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل قضية الصحراء"

أعلن وزير الخارجية المغربي دافيد لامي، اليوم الأحد أن "المملكة المتحدة تعتبر أن مقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب هو الأساس الأمثل لحل النزاع المتعلق بالصحراء". وأضاف لامي للصحافيين بعد محادثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، أن خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تُمثل "الأساس الأكثر عملية ومصداقية وقابلية للتطبيق لحل دائم للنزاع".

وذكر بيان بريطاني مشترك أن المملكة المتحدة "اعتبرت اقتراح الحكم الذاتي الذي قدمته المغرب في عام 2007 ، هو الأساس الأكثر مصداقيةً وواقعيةً وعمليةً لتسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء"، وأكدت المملكة على مواصلة "العمل على المستوى الثنائي، خاصةً في المجال الاقتصادي، وكذلك على المستويَين الإقليمي والدولي، تماشياً مع هذا الموقف، لدعم تسوية النزاع".

وتدرك بريطانيا أهمية قضية الصحراء "بالنسبة للمغرب، معتبرة أن حل النزاع الإقليمي، سيدعم استقرار شمال إفريقيا وسيعيد إطلاق الدينامية الثنائية والتكامل الإقليمي"

وأكد المملكة المتحدة في البيان أن "هيئة التمويل التصديري البريطانية (UK Export Finance) قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء"، خصوصا في إطار "التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة عبر البلاد".

وأشار البيان إلى أن "بريطانيا تعترف بالمغرب كبوابة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا وتؤكد من جديد التزامها بتعزيز التعاون مع المغرب كشريك للنمو في كافة أنحاء القارة الإفريقية"، كما دعم البيان الدور المركزي الذي تقوده الأمم المتحدة ويعتبرانه محوريا، مؤكدين على "الدعم الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستيفان دي مستورا".