الجيش السوداني يسيطر على كُرتالا ويتصدى لهجمات الدعم السريع في كردفان

سيطر الجيش السوداني بالكامل على منطقة كُرتالا بولاية جنوب كردفان، بعد هجمات شنّتها قوات الدعم السريع وقوات من الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على المنطقة.

وفي ولاية غرب كردفان، تشهد مدينة بابنوسة هجمات متواصلة على مقر الفرقة الثانية والعشرين التابعة للجيش، وسط قصف مدفعي مكثف وضربات بطائرات مسيرة، فيما أكدت مصادر ميدانية أن الجيش تصدى لهجوم الدعم السريع ومنع تقدمه داخل المدينة.

Sudan News Agency (SUNA) / AFP

وفي الوقت نفسه، دفعت قوات الدعم السريع بتعزيزات باتجاه محور أم صميمة وأب قعود غرب مدينة الأبيض، في محاولة لاستعادة المناطق التي فقدتها لصالح الجيش.

وتأتي هذه التطورات في وقت صوّت فيه البرلمان الأوروبي قبل يومين على مشروع قرار حول "تصعيد الحرب والوضع الإنساني الكارثي في السودان"، حيث أيد القرار 503 أعضاء، فيما صوت 32 ضد وامتنع 52، وأدان القرار انتهاكات الدعم السريع بأشد العبارات.