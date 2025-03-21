الجيش السوداني ينتزع القصر الرئاسي من قوات الدعم السريع

أكدت مصادر عسكرية لرويترز أن القصر الرئاسي في الخرطوم أصبح الآن تحت سيطرة الجيش السوداني بعد أن دخلت قواته إليه من الشرق من صباح اليوم الجمعة.

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في حين أفادت صحيفة الشرق الأوسط (الليلة الماضية) – أن التلفزيون السوداني أفاد الخميس أن الجيش السوداني يقترب من انتزاع السيطرة على القصر الرئاسي في الخرطوم من قوات الدعم السريع، وهي قوة شبه عسكرية، في حرب مستمرة منذ عامين تهدد بتقسيم البلاد.

وقال شهود ومصادر عسكرية لرويترز إن اشتباكات عنيفة اندلعت في وقت متأخر من مساء أمس قرب القصر الرئاسي، مع سماع دوي انفجارات وضربات جوية عسكرية تستهدف وسط الخرطوم. وذكرت صحيفة "سودان تربيون" أن الجيش شدد الحصار على وسط الخرطوم، حيث يقع القصر الرئاسي ومقرات الحكومة، في مسعى للسيطرة على المنطقة السيادية. وأضافت نقلاً عن مصادر عسكرية: "تمكن الجيش من قطع طريق إمداد قوات "الدعم السريع" جنوب الخرطوم باستخدام الطائرات والمدفعية".

وقال قائد قوات “الدعم السريع”، محمد حمدان دقلو، السبت الماضي، إن الحرب ضد الجيش السوداني أصبحت الآن داخل الخرطوم، وأكد أن قواته لن تغادر المدينة أو القصر الرئاسي. وتسيطر قوات الدعم السريع على معظم غرب السودان وأجزاء من العاصمة بعد عامين تقريبا من اندلاع الحرب، لكنها تتكبد خسائر وسط البلاد على يد الجيش - والآن بحسب التقرير سيطر الجيش أخيرا على القصر الرئاسي الذي كان حتى الآن تحت سيطرتهم.