جنوب إفريقيا: متمسكون بدعمها لجبهة البوليساريو"في سعيها لتقرير المصير"

في خطاب ألقاه أمام مجلس النواب أمس الخميس، أكد وزير خارجية جنوب افريقيا الجديد رونالد لامولا، على دعم بلاده لجبهة البوليساريو، موضحا أنه "بما أن سياستنا الخارجية متجذرة في تاريخنا المتضامن مع أولئك الذين يناضلون ضد القمع والاحتلال، فإننا سنواصل دعم شعب الصحراء الغربية في سعيه لتقرير مصيره".

وقال رونالد لامولا "إننا ندعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتنظيم استفتاء تقرير المصير الذي طال انتظاره في الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في القارة الأفريقية".

وبذلك يحافظ حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، في جنوب إفريقيا على تحكمة في الاتجاهات الرئيسية للدبلوماسية في البلاد.

جدير بالذكر أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، من أشد الداعمين لجبهة البوليساريو والجزائر في قضية الصحراء المغربية،

بحسب تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن "حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، تراجع لأول مرة منذ عام 1994 في نتائج الانتخابات في جنوب إفريقيا، وفقد الأغلبية في الانتخابات الأخيرة حيث حصل فقط على 40 في المئة من أصوات الناخبين"، مشيرا إلى أن "الحزب مضطر الآن للدخول في مفاوضات مع أحزاب أخرى من أجل تشكيل الحكومة في الأشهر الوشيكة، سيما وأن"السيناريوهات المحتملة لتشكيل الحكومة قد تكون مفيدة للمغرب، خاصة إذا قرر هذا الحزب التحالف مع حزب التحالف الديمقراطي المعارض الذي حل في المرتبة الثانية في الانتخابات بمجموعة 22 بالمئة من أصوات الناخبين"

وأشارت "لوموند" في هذا السياق، بأنه إذا تحالف الـ"ANC" مع حزب التحالف الديمقراطي، فإن هذا سيناريو تُحبذه الرباط، على اعتبار أن حزب التحالف الديمقراطي هو حزب ليبرالي يميل إلى الغرب، بخلاف حزب المؤتمر الذي يميل أكثر إلى المعسكر الشرقي مع دول مثل روسيا والجزائر.