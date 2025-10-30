قائد قوات الدعم السريع يعلن تحقيقاً بعد مقتل أكثر من 460 مدنياً في الفاشر

أعلن الجنرال محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع السودانية، عن فتح تحقيق داخلي بشأن الانتهاكات التي ارتكبها عناصر قواته خلال السيطرة على مدينة الفاشر في دارفور.

Sudan News Agency (SUNA) / AFP

وجاء الإعلان بعد غضب دولي واسع إثر تقارير عن مجازر جماعية للمدنيين، تم توثيق بعضها في مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعرب حميدتي عن أسفه للكارثة التي حلت بالفاشر، مؤكداً أن اللجنة التي وصلت المدينة ستبحث الانتهاكات، رغم أن مراقبين يشيرون إلى أن وعوداً مماثلة في الماضي لم تُنفذ.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إنّها مروعة بشدة من التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 460 مدنياً، بينهم مرضى ومرافقون، في آخر مستشفى جزئي التشغيل بالمدينة.

يأتي هذا بينما يفصل السيطرة على الفاشر الانقسام الجغرافي في السودان، مع سيطرة قوات الدعم السريع على غرب دارفور ومعظم كردفان، والجيش على الخرطوم والمناطق الوسطى والشرقية، وسط استمرار الحرب الأهلية بين الطرفين منذ عام 2021.

ونفت قوات الدعم السريع أن تكون عمليات القتل ذات دوافع عرقية، رغم اتهامات بأن القوات العربية شبه العسكرية استهدفت السكان غير العرب. كما كثّف نشطاء المطالبات بـ ضغط دولي على الإمارات، المتهمة بدعم عسكري لقوات الدعم السريع، فيما تنفي الإمارات هذه الاتهامات رغم الأدلة الواردة في تقارير الأمم المتحدة.

وكانت الفاشر آخر معقل للجيش في غرب دارفور، وسيطرت عليها قوات الدعم السريع بعد حصار دام 18 شهراً شهد مجاعات وقصفاً مكثفاً.

يُذكر أن الجيش وقوات الدعم السريع كانا حليفين عند وصولهما إلى السلطة في انقلاب 2021، لكنهما انفصلا حول خطة دولية للانتقال إلى الحكم المدني، مما أدى إلى استمرار الحرب الأهلية.