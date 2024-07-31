إطلاق صواريخ خلال مشاركته بحفل :كيف نجا رئيس مجلس السيادة السوداني محاولة اغتيال ؟

أعلن الجيش السوداني أن القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، نجا من هجوم بطائرتين مسيرتين، اليوم (الأربعاء)، في ختام مراسم عسكرية في بلدة جبيت شرقي البلاد، في حين أسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص.

ويشهد السودان حربا أهلية منذ أكثر من عام بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. وبعد اقتحامهم وغزوهم للعاصمة الخرطوم، تعمل القيادة العسكرية والحكومية بشكل رئيسي من شرق السودان بالقرب من شواطئ البحر الأحمر.

ويشار الى أن إسرائيل والسودان أعلنت في عام 2020 عن تطبيع العلاقات بين البلدين. وجاء في البيان المشترك الذي نشر آنذاك، أن "البلدين اتفقا على تطبيع العلاقات وإنهاء حالة الأعمال العدائية بينهما. إضافة إلى ذلك، اتفق الزعيمان على إقامة علاقات تجارية واقتصادية والتركيز على العلاقات الثنائية". وفي مجال الزراعة، اتفق الزعيمان (البرهان ونتنياهو) على أن يجتمع وفدا البلدين في الأسابيع المقبلة لإجراء مفاوضات حول اتفاقيات التعاون في مجالات الزراعة والطيران والهجرة ومجالات أخرى".

وجاء الاتفاق بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأبلغ رئيس الولايات المتحدة آنذاك دونالد ترامب الكونغرس الأميركي بالخطوة، بعد أن حول السودان 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا العمليات العدائية وأسرهم. وكان رفع السودان من القائمة الشرط الأساسي الذي وُضع على البلاد للتقدم نحو التطبيع مع إسرائيل.