بعد اعلان البرهان التعبئة: الجيش السوداني يستعيد كازقيل ويتقدم في شمال كردفان

استعاد الجيش السوداني اليوم السبت السيطرة على منطقة كازقيل الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً جنوب مدينة الأُبيض، حاضرة ولاية شمال كردفان، وذلك بعد أشهر من سيطرة قوات الدعم السريع عليها. كما أفادت العربية بأن قوات الجيش دخلت كذلك منطقة أم دم حاج أحمد التي كانت قوات الدعم السريع قد توغلت فيها مؤخراً وتسببت بنزوح معظم سكانها.

يأتي هذا التقدم الميداني في ظل هدوء نسبي على خطوط القتال، رغم استعداد الطرفين لاستئناف المواجهات في عدة محاور

AFPTV STRINGER / AFPTV / AFP

مواقف سياسية متصاعدة: واشنطن تحذر والبرهان يعلن التعبئة العامة

وفي سياق موازٍ، شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في اتصال مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد على ضرورة وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ووقف تدفّق الأسلحة إلى قوات الدعم السريع، مؤكداً سعي واشنطن لإنهاء الحرب عبر الضغط على طرفي النزاع.

لكن موقف البرهان جاء حاسماً؛ إذ أعلن التعبئة العامة ودعا السودانيين القادرين على حمل السلاح للمشاركة في القتال، مؤكداً خلال خطاب في ولاية الجزيرة أن الحرب "لن تنتهي باتفاق أو هدنة" وإنما بـ"القضاء على الدعم السريع"، وأنه "لا مكان لهم ولا لمن ساندهم في السودان".

ردود الدعم السريع وتحركات دولية

وردّ مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا طبيق قائلاً إن خطاب البرهان "رد مباشر على تصريحات وزير الخارجية الأميركي"، مؤكداً أن "القضية أصبحت قضية وجود لملايين السودانيين المطالبين بالحرية والسلام والعدالة".

ميدانياً، يواصل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر جولته في إقليم دارفور للاطلاع على أوضاع النازحين، فيما اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف قراراً بالإجماع لتشكيل بعثة تقصّي حقائق بشأن الانتهاكات في مدينة الفاشر.