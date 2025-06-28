طائرة مُسيرة مغربية تقضي على عناصر البوليساريو الذين استهدفوا السمارة بقصف صاروخي، وبعثة"المينورسو" تزور منطقة سقوط مقذوفات

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حيدت طائرة مسيرة مغربية، أمس الجمعة، عناصر مسلحة لجبهة البوليساريو ، ردا على قصف صاروخي استهدف محيط بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” في مدينة السمارة، دون تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية. وذكرت تقارير إعلامية، أن "العملية جاءت بعد رصد دقيق لموقع عناصر من البوليساريو المسؤولة عن إطلاق المقذوفات، حيث تم تحديد مكان تواجدها، قبل أن تتدخل المسيرة المغربية وتوجه ضربة دقيقة أجهزت على العناصر المتورطة.

وتبنت جبهة البوليساريو الانفصالية هذه العملية في بيان صادر عنها، وصفت فيه القصف بأنه استهداف لما زعمت أنها “قواعد عسكرية للعدو”.

وسقطت المقذوفات في محيط خال تماما من السكان، قرب ثكنة عسكرية تابعة لبعثة الأمم المتحدة “المينورسو”، دون أن تطال أي منشآت مدنية أو عسكرية.

وفي السياق أجرت بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، زيارة ميدانية لمواقع سقوط المقذوفات الأربعة التي استهدفت محيط مدينة السمارة، وذلك برفقة أفراد من القوات المسلحة المغربية، بهدف إعداد تقرير تفصيلي يُرفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ونقلت مصادر مطلعة أن فرقًا عسكرية تابعة للبعثة وقفت على مكان سقوط أحد المقذوفات قرب ثكنة المينورسو نفسها، وذلك في إطار توثيق حالة خرق لاتفاق وقف إطلاق النار من طرف جبهة البوليساريو الانفصالية، وتحديد طبيعة المقذوفات المستخدمة ومواقع انفجارها. وينتظر أن يتضمن التقرير السنوي الذي يرفعه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، والذي يُعد من المرجعيات الأساسية في النقاشات المرتقبة حول النزاع الإقليمي المفتعل خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل بعثة “المينورسو” مراقبة الوضع الأمني بالصحراء المغربية، ووسط اهتمام متزايد من الكونغريس الأمريكي بتصنيف جبهة البوليساريو كـ"منظمة إرهابية"، من خلال مشروع قانون اقترحه السيناتور الجمهوري جو ويلسون، بدعم من النائب الديمقراطي جيمي بانيتا.