إدارة الملاحة الجوية الإسبانية تُؤكد سيادة المغرب على مجاله الجوي للصحراء

أظهر الموقع الإلكتروني الرسمي لإدارة الملاحة الجوية الإسبانية، خريطة تعترف بالحدود المغربية للصحراء، انسجاما مع قرار مدريد دعم مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل "الأكثر واقعية" لحل قضية الصحراء،ويُظهر رسم الخرائط المتاح في تطبيق "ويب" المخصص لعمليات الطائرات بدون طيار، أن الوكالة المتخصصة في إدارة الملاحة الجوية الإسبانية، باتت تعتمد رسميا على خريطة المغرب التي تشمل الصحراء المغربية.

وفي السياق أكدت مصادر رسمية من إدارة الملاحة الجوية الإسبانية لصحيفة "El Independiente" هذا التحول الطارئ على موقع المؤسسة مشيرة إلى أن "الخريطة مأخوذة من قاعدة خرائطية لشركة ESRI الأميركية، التي تعد مرجعية في قطاع الطيران على المستوى التقني، ولا علاقة لها بالقضايا الجيوسياسية".

و يتزامن هذا المستجد، مع المفاوضات الجارية حاليا بين الحكومة الإسبانية ونظيرتها المغربية للتنازل للرباط عن المجال الجوي للصحراء المغربية، الذي يدار حاليا من جزر الكناري، وهو ما أكدته مصادر في الخارجية الإسبانية لصحيفة "إندبندينتي" شهر مارس/آذار المنصرم، مؤكدة بأن "إسبانيا والمغرب اتفقا على بدء محادثات حول التعاون في إدارة المجال الجوي، وحول قضايا مثل سلامة الحركة الجوية والاتصالات، وهذه المحادثات مستمرة".

وقررت الحكومة الإسبانية، إخراج ملف نقل إدارة المجال الجوي في الصحراء للمغرب، من النقطة الرمادية، وسط حديث عن اقتران حلحلة هذا الملف بشرط مغربي، مرتبط بفتح جمارك سبتة ومليلية المحتلتين.

وبالنسبة للمغرب يحظى هذا الملف، الذي بدأت المفاوضات بشأنه منذ أكثر من سنة بأهمية قصوى خاصة بعد اعتراف اسبانيا بمغربية الصحراء وتأييدها لمقترح الحكم الذاتي، إذ يحقق الاتفاق حول الملف حال نقله الإدارة للمغرب العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية للرباط.

ووفقا لخريطة منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، (وكالة تابعة للأمم المتحدة تشرف على الطيران المدني الدولي) فإن سماء الصحراء المغربية يتم التحكم فيها من "أشجار التنوب" بجزر الكناري،(في لغة الطيران، منطقة التنوب هي منطقة معلومات الطيران حيث يتم توفير خدمة معلومات الطيران وخدمة التحذير (ALRS)) وتقوم منظمة الطيران المدني الدولي بتفويض السيطرة التشغيلية على منطقة معلومات الطيران المحددة إلى بلد ما، وفي هذه الحالة، تقع المنطقة التي تغطي جزر الكناري والصحراء المغربية على عاتق إسبانيا.

وكانت مصادر مطلعة ، قد أوضحت لموقع "الصحيفة" الإخباري المغربي، في وقت سابق معطيات خاصة تفيد بأن المغرب يستعد لتقسيم مجاله الجوي إلى منطقتين، شمالية وجنوبية، بحيث يظل مركز المراقبة الجوية في الدار البيضاء مكلفا بالمناطق التابعة للسيادة الجوية المغربية حاليا وهي المناطق الشمالية، على أن يتولى مركز أكادير المنطقة الجنوبية المكونة من الأقاليم الصحراوية، فور تسلم إدارة مجالها من إسبانيا