هذا هو حجم النفوذ العسكري الاثيوبي في الصومال وعلى هذا المطار تسيطر اثيوبيا أمنيا

أكد موقع "الحرة" بأن القوات الاثيوبية تسيطر أمنيا على مطار واحد في الصومال، وليس على "مطارات"، بحسب ما نقلته وسائل إعلامية صومالية، ووفقا للتقرير أن لدى القوات الاثيوبية في الصومال سبعة قواعد في مدن تقع ضمن منطقة غيدو، وهي دولو، ولوق، وغاربهاري، وبارديري، وبوردوبو، ويوركود، وبلد هاوو.

ووفقا للتقرير تقع أربعة من هذه القواعد السبع في مطارات أو بالقرب منها، وهي في دولو، وغاربهاري، وبارديري، وبوردوبو. وهذه القواعد موجودة هناك قبل عدة سنوات وقبل فترة طويلة من التوتر الحالي بين الصومال واثيوبيا، وذكرت المصادر أنه رغم التواجد الكبير للقوات الاثيوبية في هذه المطارات، لكن المدنيين والمسؤولين الصوماليين يصلون ويغادرون من هذه المطارات، هناك عمال مدنيين صوماليين يعملون هناك.

وذكر التقرير أن عددا كبيرا من أفراد الأمن الصوماليين يعملون مع الاثيوبيين، خصوصا عند نقاط التفتيش المؤدية الى المطارات، إلا أن دور هؤلاء الجنود الصوماليين ظهر محدودا. وبحسب التقرير فإن المطار الذي تسيطر عليه اثيوبيا هو مطار لوق، والذي تولت القوات الاثيوبية السيطرة عليه أواخر الشهر الماضي، وطلب هذه القوات من المسؤولين الصوماليين الذين يديرونه قائمة بالأشخاص الذين قدموا من مقديشو قبل مغادرتهم.

اثيوبيا زادت قواتها مؤخرا في مدينة دولو ومطارها، الا أن الاثيوبيين كانوا في مطار دولو بالفعل منذ عامين. وكانوا في بارديري وبوردوبو منذ تسع سنوات تقريبا، ولربما تواجدوا مدة أطول من ذلك في غاربهاري، ولفتت المصادر أيضا ن اثيوبيا نشرت عدد كبير من القوات على طول الحدود مع الصومال.