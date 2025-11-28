السلطات الجزائرية تعتقل صحافيا(80 عاما) بسبب تلميحه لمغربية الصحراء الشرقية

بتهم تتعلق بـ"نشر معلومات كاذبة ومضللة، وإهانة رموز الدولة وشخصيات حرب الاستقلال"، اعتقلت السلطات الجزائرية الصحافي الجزائري المخضرم سعد بوعقبة (80 عاما)، اليوم الجمعة، مع تأجيل محاكمته، في القضية المتعلقة بتصريحاته حول دعمه للصحراء الشرقية المغربية، واقتسام قادة تاريخيين لأموال جبهة التحرير الوطني في سويسرا بعد نهاية الثورة الجزائرية"

جاءت تصريحات بوعقبة في مقابلة صحفية مع وسيلة إعلام إلكترونية، كشف فيها عن تفاصيل تعود إلى أوائل الستينيات حين طلب الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة من نظيره المصري، جمال عبد الناصر، دعم مبدأ الحفاظ على الحدود الموروثة من الاستعمار، وهو طلب وُجه أيضًا إلى رئيسي غانا وغينيا.

وأشار بوعقبة إلى أن "الجزائر، في تلك الفترة، لم تكن قادرة على التعبير عن هذا الموقف بشكل مباشر بسبب نزاعاتها الحدودية مع المغرب. وللتذكير، قبل استقلال الجزائر في عام 1962، كان أحمد بن بلة قد أعلن عن دعمه لمغربية الصحراء الشرقية وأبدى استياءه من التجارب النووية الفرنسية التي جرت على الأراضي المغربية"

ويعد بوعقبة أشهر كتاب العمود في الصحافة الجزائرية، وهو يزاول المهنة منذ أكثر من 50 عاما، ويمتاز بقلمه اللاذع في انتقاد السياسيين، واشتهر بالخصوص بعموده نقطة نظام على جريدة "الخبر" التي توقف عن الكتابة فيها منذ أكثر من سنتين. كما عرف عنه انخراطه في الحراك الشعبي وتبنيه موقفا رافضا للانتخابات التي نظمتها السلطة منذ نهاية سنة 2019.

وكان بوعقبة قد أحيل على المحاكمة الفورية بتهمة المساس برموز الثورة، رفقة الصحفي عبد الحق لعلاق عن قناة رؤية الالكترونية والذي كان قد حاوره في سلسلة حوارات بودكاست أدلى خلالها بهذه التصريحات. علما أن الصحافي لعلق تم الإفراج عنه في انتظار محاكمته هو أيضا. وسبق له أن توبع بتهم التحريض على الكراهية وفق القانون الجديد المعتمد سنة 2021، وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، وفق المادة 96 من قانون العقوبات.

جاء اعتقال سعيد بوعقبة عقب شكوى تقدمت بها وزارة المجاهدين، حيث أمر قاضي التحقيق بحبسه احتياطيًا، وتم تحديد موعد محاكمته في الخامس من دجنبر المقبل. يذكر أن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال قد تعرض أيضًا للسجن لمدة عام في الجزائر بسبب تصريحاته لوسيلة إعلام فرنسية، حيث أكد على أن الصحراء الشرقية مغربية من الناحية التاريخية.