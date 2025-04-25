تقرير:"وثائق سرية تفضح مشاركة مقاتلين من جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر وإيران في دعم نظام بشار الأسد"

كشف تقرير لمجلة "جون أفريك" الفرنسية، وثائق سرية لعناصر من جبهة البوليساريو المعتقلين في السجون السورية كانوا قد أرسلوا إلى سوريا من أجل الدفاع عن بشار الأسد، وأشارت إلى ما كشفت عنه صحيفة "واشنطن بوست" في 12 أبريل/نيسان الجاري، متحدثة عن قضية حساسة: "مقاتلون صحراويون تلقوا تدريبات على يد إيران، تم إرسالهم إلى سوريا لدعم نظام بشار الأسد عسكريا".

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن "المئات من عناصر البوليساريو محتجزون اليوم لدى قوات الأمن السورية الجديدة". وأكد مصدران أوروبيان ورد ذكرهما في المقال، أن "هؤلاء المقاتلين كانوا جزءا من شبكة منظمة أنشأتها إيران لتعزيز النظام السوري عسكريا عبر وكلاء، تماما مثل حزب الله اللبناني والميليشيات الشيعية العراقية"، وتضيف تحقيقات "واشنطن بوست"، أنه "منذ سقوط نظام الأسد، بدأت السلطات السورية الجديدة بتفكيك الجهاز اللوجستي الذي أنشأته طهران، والذي شمل شبكات لتهريب الأسلحة، ومعسكرات تدريب، وتغلغل مباشر للنفوذ من خلال وكلاء، كان من ضمنهم مقاتلون من البوليساريو"

كما أكد تقرير"جون أفريك" على أن "هذه المعلومات تؤكد ما ورد في سلسلة من الوثائق السرية الصادرة عن الأجهزة السورية، والتي أصبحت اليوم بحوزة الحكومة الانتقالية"، وتشير هذه الوثائق إلى "تعاون منظم بين البوليساريو وحزب الله اللباني والنظام السوري، بدعم خفي من الجزائر".

كل شيء بدأ بوثيقة تحمل صفة “سري للغاية” مؤرخة في 2012، عُثر عليها في أرشيف المخابرات السورية، تؤكد جون أفريك أنها حصلت على نسخة منها.وأردفت الصحيفة، أن هذه الوثيقة، وُجهت إلى رئيس الفرع 279 (مديرية الاستخبارات العامة الخارجية السورية)، وتفصّل اتفاقا بين ما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، والجزائر، ونظام دمشق، مبينة أن الهدف هو تنظيم تدريب 120 مقاتلا صحراويا مقسمين إلى أربع مجموعات، تم إدماجهم في وحدات سورية اعتبارا من يناير عام 2012.

وتروي الوثيقة اجتماعا عُقد في تندوف، جمع ممثلين جزائريين وسوريين، والأمين العام لجبهة البوليساريو آنذاك محمد عبد العزيز، وخليفته المستقبلي إبراهيم غالي، وعبد القادر طالب عمر “سفير الجمهورية الصحراوية في الجزائر” لتنفيذ الاتفاق، وفق "جون أفريك" دائما.كما تشير الوثيقة أيضا إلى زيارة قام بها مسؤولون صحراويون إلى بيروت في دجنبر عام 2011، للقاء قيادي عسكري في حزب الله. وعلى الرغم من أنهم لم يلتقوا حسن نصر الله، فإن التنسيق سمح بوضع الخطوط العريضة لتدخل ميداني. ولم يقتصر دور المقاتلين الصحراويين على التمثيل الرمزي، بل شاركوا في مهام خاصة إلى جانب القوات السورية للدفاع عن نظام الأسد.

ومضت مجلة "جون أفريك" مذكِّرةً بإعلان وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في عام 2018 عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، واتّهامه حينها طهران بتزويد جبهة البوليساريو بالسلاح عبر حزب الله، وتدريب عناصرها عسكريا.

وفي مقابلة له مع "جون أفريك" آنذاك، تحدث ناصر بوريطة عن تنسيق منظم يشمل نقلا لوجستيا وتأطيرا وتدريبات. ونددت الرباط حينها بمحور طهران- حزب الله- الجزائر- البوليساريو، واعتبرته تهديدا لأمنها القومي، تُشير المجلة الفرنسية. وتُعد الوثائق السورية التي ظهرت مؤخرا، امتدادا لهذا التحذير. وهي تؤكد أن هذا التعاون تجاوز حدود الدعم غير المباشر. في ذلك الوقت، لم يكن المغرب يعلم -على الأقل رسميا- أن بعض هؤلاء المقاتلين الصحراويين قد أُرسلوا إلى سوريا للدفاع عن نظام الأسد عسكريا. ولم تظهر هذه التفاصيل إلا الآن، في ضوء الأرشيفات التي رُفعت عنها السرية في دمشق، تتابع مجلة "جون أفريك".

لم تكن العلاقات بين المملكة المغربية وسوريا دائما متوترة، توضح الأسبوعية الفرنسية، مُشيرة إلى أنه في أوائل الألفينات، بدأ تقارب بدفع من عبد الرحمن اليوسفي، رئيس الحكومة السابق. وفي 2001، سمحت زيارة إلى دمشق بإغلاق مكتب البوليساريو هناك وسحب الاعتراف بالجمهورية الصحراوية. لكن في 2012، استعادت سوريا علاقاتها مع الجبهة الانفصالية. وفي يوليوز من العام نفسه، تحدث سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي حينها، أمام مجلس الأمن الدولي لإدانة انتهاكات النظام السوري، داعيا إلى تعبئة دولية وتحقيقات مستقلة حول العنف ضد المدنيين.

وكان الممثل السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري، قد هدد، حينها، علنا بكشف “ملفات حساسة” عن المغرب، لا سيما حول قضية الصحراء. وفي على 2023، استقبلت السفارة السورية في جنيف مسؤولا من البوليساريو. وفي يونيو/حزيران من عام 2024، شاركت الجبهة في مؤتمر مؤيد لفلسطين في بيروت برعاية سورية. وفي ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، أُسر نحو ثلاثين مقاتلا من جبهة البوليساريو في حلب من قبل المعارضة السورية" بحسب ما ذكرته مجلة "جون أفريك".

وتابع تقرير"جون أفريك" "رغم أن جبهة البوليساريو تنفي في الوقت الحالي هذه الاتهامات، فإن الدعوات لإعادة تصنيفها كـ’منظمة إرهابية’ تتزايد"، ففي الولايات المتحدة، يدافع النائب الجمهوري جو ويلسون عن هذا التوجه منذ أبريل/نيسان الجاري. وفي المملكة المتحدة، وصف النائب المحافظ ووزير الدفاع السابق ليام فوكس، الجبهة بأنها “وكيل لإيران".